Онлайн-подача 90-дневных отчетов не работает снова

Иммиграционное бюро Пхукета подтвердило, что подача 90-дневных отчетов через сайт ведомства снова не работает.

26 Мая 2017 16:41:48

Когда сервис прекратил работу в предыдущий раз, на решение проблемы ушло несколько месяцев

О том, что сервис вновь недоступен, «Новости Пхукета» узнали 26 мая. Однако как сообщил корреспонденту редакции один из сотрудников бюро, произошел очередной сбой еще неделю назад.

«Сайт не работает уже неделю, я не знаю, сколько времени понадобится на решение проблемы. Все, что я могу сказать, это то, что проблема – на сервере в Бангкоке», – пояснил сотрудник Иммиграционного бюро на условиях анонимности. Таким образом сейчас подать 90-дневный отчет можно либо лично, либо по почте.

Напомним, что когда сервис прекратил работу в предыдущий раз, на решение проблемы ушло несколько месяцев.