Охрану храма под Бангкоком доверили трансформерам

В храме Wat Ta Kien в Нонтхабури установили гигантские фигуры трансформеров, чтобы дети не скучали при посещении храма.

22 Июня 2017 10:08:37

Фото: Lillian Suwanrumpha / AFP

Обычно буддистские храмы в Таиланде охраняют статуи мифических гигантов яков, но время от времени монахи отходят от стандартов, к примеру, вооружая стражей автоматами М-16 вместо мечей. Очередной сюрприз посетителям подготовили в храме Wat Ta Kien, на страже которого встали три огромных трансформера, собранных из металлолома и выкрашенных в желтый, синий и оранжевый цвета.

«Никакого религиозного смысла в них нет. Это для детей, чтобы те не скучали, когда вместе с родителями посещают храм», – пояснил монах Пхра Вичиен из Wat Ta Kien.

Как отмечает AFP, современных супергероев скоро можно будет увидеть и в других храмах. Тайский художник Пайрот Тханомвонг, занимающийся изготовлением подобных фигур, рассказал агентству, что его работы купили еще четыре храма и центр медитации. По его словам, трансформеры сейчас пользуются у тайцев особой любовью.

«Десять лет назад людям нравились Хищник и Чужой, а сейчас они любят трансформеров», – цитирует AFP слова Пайрота.