Охранник обвинил члена влиятельной пхукетской семьи в избиении Житель Пхукета заявил, что стал жертвой нападения со стороны родственника владельца компании, в которой он работает. Новости Пхукета 4 Мая 2017 11:25:52 Охранник Прасит Пимлой, работающий в компании Tilok Co Ltd, подал заявление в полицию, в котором сообщил, что его беспричинно избил брат владельца фирмы Чана Тхаворнвонг. Согласно заявлению 44-летнего Пимлоя, инцидент произошел 28 апреля на парковке здания Tilok Co Ltd на Phuket Rd. Свои слова охранник подкрепил записью с камеры видеонаблюдения. На записи видно, как на парковку въезжает внедорожник серого цвета. Охранник подходит к машине, отдает честь, обменивается несколькими фразами с вышедшим из салона человеком. Затем водитель неожиданно толкает Пимлоя и наносит ему несколько ударов, на которые тот если и отвечает, то не активно (часть драки не попала на запись, поскольку участников скрыл от видеокамеры кузов автомобиля). «Я пытался защититься, но безуспешно. Рядом были местные жители и туристы, но никто не пришел мне на помощь», – заявил журналистам Пимлой, добавив, что прекратил происходившее «его босс». По словам охранника, в больнице, куда он обратился после инцидента, ему наложили три шва. Капитан полиции Крайсорн Пакарая из полицейского участка Пхукет-Тауна подтвердил, что правоохранители приняли заявление Пимлоя и начали расследование. Обе стороны уже дали показания. «На данном этапе никаких обвинений пока никому не предъявлено, поскольку мы ждем медицинского заключения из больницы. Прасит Пимлой сказал, что будет настаивать на их предъявлении, а Чана Тхаворнвонг заявил о желании довести дело до суда. Нам, полиции, нужно расследовать это дело шаг за шагом. Пока что мы не можем ничего больше сказать, поскольку это может повлиять на ход дела», – рассказал капитан Пакарая. «Я заверяю вас, что мы расследуем дело справедливо, хотя один из участников – сын известной и богатой семьи», – добавил он. Одновременно капитан Пакарая порекомендовал прессе не разглашать имя человека, на которого подал заявление Прасит Пимлой, поскольку это может «привести к судебному иску». Чана Тхаворнвонг комментировать ситуацию отказался. В офисе Tilok Co Ltd от комментария также отказались, объяснив это отсутствием на месте кого-либо из лиц, кто мог бы это сделать. Шеф полиции Пхукет-Тауна заявил, что ему известно о деле и, как и капитан Пакарая, пообещал непредвзятое и справедливое расследование.