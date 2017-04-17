Офис DDPM на Пхукете сообщил о первом погибшем в «Семи днях опасности»

Первая авария с летальным исходом была зафиксирована в пятый день кампании за безопасность на дорогах.

17 Апреля 2017 10:46:00

Полиция изучает повреждения, полученные автомобилем в одной из аварий последней недели. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

ДТП с летальным исходом в районе храма Wat Thepwanaram в поселке Баан-Маник около 15:30 субботы, 15 апреля, сообщил на пресс-конференции глава местного отделения Департамента по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (DDPM) Чайтхават Сивабавон.

По его словам, женщина «выпала» из мотоцикла с тележкой и получила не совместимые с жизнью травмы головы. Подробностей происшествия господин Сивабавон не озвучил, отметив, что погибшая – 37-летня Буссаба Пханвисет – находилась на мотоцикле без шлема.

Также в пятый день кампании (15 апреля) в дорожных авариях пострадали 15 человек. Всего местный офис DDPM зафиксировал 14 ДТП.