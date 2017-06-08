Официальные лица: Вода на Кароне потемнела по естественным причинам

Муниципалитет Карона отверг предположения о сливе сточных вод в море, объяснив потемнение воды естественными причинами.

8 Июня 2017 10:58:42

Муниципалитете Карона прокомментировал изменение цвета воды на популярном пляже, обеспокоившее пользователей социальных сетей ранее на этой неделе. В беседе с «Новостями Пхукета» чиновник Ванчай Сэтан, отмечающий в муниципалитете за общественное благоустройство, заявил, что вода стала коричневой по естественным причинам.

«Сточные воды здесь ни при чем. Это всего лишь планктон, и это происходит каждый год в сезон муссонов», – заверил редакцию господин Сэтан.

«Это происходит из-за географии пляжа Карон. Но некоторые люди подозревают другие причины, такие как слив сточных вод или машинного масла, поскольку они такого раньше никогда не видели. Однако же это всего лишь красный планктон в поверхностном слое воды», – добавил он.

По словам господина Сэтана, специалисты университета Phuket Rajabhat University ранее проводили анализ воды и тоже пришли к выводу, что она меняет цвет из-за обилия планктона. Никаких мер муниципалитет принимать не будет.

«Пусть природа живет своей жизнью. Планктон исчезнет, когда успокоится ветер», – заявил представитель муниципалитета.