Официальные лица просят потерпеть пробки в Чалонге

Ровно неделю назад, 9 декабря, рабочие начали подготовку к установке подпорных стен, необходимых для прокладки тоннеля у кольца Чалонга.

16 Декабря 2016 14:13:29

Рабочие перешли к очередной фазу прокладки тоннеля в Чалонге, но пока никто не может сказать, когда проект будет закончен. Фото: Таньялак Сакут

Подрядчик сделал шаг вперед в реализации проекта, но на этом хорошие новости, видимо, заканчиваются. Когда именно работы будут завершены, ответственные лица сказать не могут и просят жителей южной части острова проявить терпение.

«Пожалуйста, помните, что цель проекта – решить проблему пробок на кольце Чалонга», – заявил директор Департамента скоростных магистралей Пхукета Папиватвуттисак Сукки.

Официально проект стартовал в июле 2015 года и должен был быть завершен в сентябре 2017, но работы по переносу линий электропередач и магистралей водоснабжения начались лишь в марте этого года, что с самого начала обеспечило задержку в несколько месяцев. Более того, по словам господина Сукки, еще не завершен выкуп земли для реализации проекта.

«Это самый сложный объект, который у меня когда либо был из-за узких улиц и большого объема трафика. Это больше похоже на Бангкок, в других районах Пхукета все намного проще», – заявил инженер Сомкиет Йимпонг, курирующий от лица Департамента строительство еще двух тоннелей на Пхукете.

Господин Йимпонг призвал водителей использовать маршруты объезда, принес извинения и также попросил о терпении.

Если в Чалонге прогресс пока незначительный, то строительство тоннеля у поворота на аэропорт (на пересечении Thepkrasattri Rd и шоссе 4026) уже началось. Руководство Phuket International Airports уже обратилось к отдыхающим с просьбой закладывать дополнительное время на дорогу до воздушной гавани, поскольку работы могут вызвать пробки. При этом пользователи социальных сетей начали сообщать о затруднениях в движении транспорта еще до начала строительства, когда рабочие только готовились к запуску проекта (см. здесь).

Как пояснил инженер Сомкиет Йимпонг, курирующий строительство от лица Департамента скоростных магистралей Пхукета, проект должен быть завершен к 17 июня 2019 года. Подрядчиком выступает Italian-Thai Development Co Ltd (Ital-Thai), строившая тоннель у Central Festival (и сдавшая его с задержкой). Новый тоннель должен обойтись в 500 млн бат.

Схема движения на пересечении Thepkrasattri Rd и шоссе 4026 уже реорганизована. На первом этапе был закрыт поворот от с трассы 4026 направо. Водители, следующие из аэропорта в сторону Пхукет-Тауна, должны повернуть на Thepkrasattri Rd налево (в сторону моста Sarasin), а затем сделать разворот и продолжить движение на юг.

Также есть и новости, касающиеся уже сданного в эксплуатацию тоннеля у Tesco Lotus на шоссе Bypass Rd. Департамент скоростных магистралей решил все же провести торжественную церемонию «официального открытия» развязки, «подарив его жителям Пхукета» (см. здесь).

Торжественные мероприятия состоятся во вторник, 20 декабря, и продлятся с 6:00 утра примерно до 11:00, заявил глава Департамента скоростных магистралей Пхукета Пативетвуттисак Суккхи.

«Мы приносим извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста также учтите, что полосы для движения в северном направлении будут закрыты с 22:00 понедельника, 19 декабря, для подготовки к церемонии», – добавил он.

Напомним, что в настоящий момент на Пхукете строится и еще один тоннель. Работы ведутся на пересечении Thepkrasattri Rd с Bypass Rd., и это единственный проект, который реализуется без задержек. В сентябре подрядчик закончил экскавационные работы и перешел к очередной фазе строительства.

«Проект определенно будет сдан до [указанного в контракте срока] 14 сентября 2017 года», – заявил инженер проекта Сомкьет Йимпонг из Департамента скоростных магистралей Пхукета (см. здесь).