Официальные лица ищут женщину-водителя, выкинувшую пассажиров из такси

Департамент наземного транспорта уже установил личность героини резонансного видео, опубликованного в сети Facebook вечером 28 марта.

30 Марта 2017 10:21:24

За прошедшие с момента публикации полтора дня ролик Яовалак Чусри получил более 33,5 тыс репостов; 18 тыс. лайков и почти 7 тыс. комментариев. На записи, сделанной с мобильного телефона (см. здесь), запечатлен конфликт между женщиной-водителем такси и ее пассажирами. Находящаяся за рулем дама сперва устраивает с клиентами ожесточенную перепалку, а затем останавливает машину выгоняет всех из салона, в том числе применяя силу к пассажирке на переднем сидении. Судя по геотегу, произошел инцидент в Бангкоке, среди пассажиров был ребенок.

Как пишет Bangkok Post, Департамент наземного транспорта уже установил личность находившейся за рулем такси женщины. По словам главы ведомства Санита Пхомпонга, ей оказалась некая Пхуссади Анчанпат из Sahamit Taxi Cooperative. Информация о женщине была передана полиции и таксомоторным компаниям.

Пока что установить местонахождение госпожи Анчанпат официальным лицам не удалось, но Департмент наземного транспорта уже принял решение оштрафовать ее на 5 тыс. бат. Такую сумму озвучил Санит Пхомпонг.

Комментируя инцидент, господин Пхомпонг отметил, что это уже не первый случай непрофессионального поведения Пхуссади Анчанпат. Кроме того, ее лицензия на осуществление коммерческих перевозок истекла более года назад.

Департамент наземного транспорта также принял решение оштрафовать на 5 тыс. бат Sahamit Taxi Cooperative за найм водителя без проведения проверки его личности.