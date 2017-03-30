Офицера полиции Патонга проверяют на вовлеченность в коррупцию

Руководство тайской полиции проводит проверку обвинений в адрес капитана Тхантуронга Вуттхивонга из полиции Патонга.

30 Марта 2017 11:10:05

Фото: Юттават Лекмак

Правоохранительные органы начали проверку в отношении капитана полиции Патонга Тхантуронга Вуттхивонга после того, как жалоба на офицера поступила в офис премьер-министра Праюта Чан-Очи. Выступая перед журналистами 28 марта генерал Чан-Оча заявил, что капитан Вуттхивонг временно отстранен от службы и в его отношении «должно быть проведено расследование».

«Пока что у нас нет никаких фактов. В отношении офицера должно быть проведено расследование, а сперва его нужно перевести с нынешнего места службы», – заявил, обращаясь к прессе, Прают Чан-Оча.

«Я знаю, что там существует конфликт между репортерами и полицией, но если есть прямая жалоба с указанием имен, адресов, официальных ведомств и других подробностей, мы должны быть справедливы ко всем», – добавил офицер.

В петиции на имя премьер-министра, послужившей основанием для расследования, утверждается, что глава полиции Патонга полковник Чайват Уйкам и капитан Тхантуронг Вуттхивонг злоупотребляют служебными полномочиями и должны быть немедленно отстранены от службы в Патонге.

«Они ведут себя как мафия, используют закон для запугивания людей, с пренебрежением смотрят на других, как будто те их рабы. Они никого не боятся и используют свою силу ради личной выгоды. Эти полицейские ссылаются на близкое знакомство с генералом Правитом Вонгсуваном и не боятся никого на Пхукете, в том числе губернатора и вышестоящих офицеров полиции», – утверждает в петиции, поступившей в офис премьер-министра.

«Мы сообщали об этом в офис омбудсмена, в Национальную антикоррупционную комиссию (NACC), в штаб армейского командования по 41-му округу, но никакой реакции не последовало», говорится в бумаге, которая также была направлена командующему Королевской армии Таиланда по 4-му региону и главе полиции по 8-му региону, в зону ответственности которых входит Пхукет.

В беседе с журналистами газеты Khao Phuket, шеф пхукетской полиции генерал-майор Тирапхон Тхипджарон заявил, что капитан Вуттхивонг действительно был временно отстранен от службы, однако полковника Чайвата Уйкама никак не упомянул. По словам господина Тхипджарона, капитану Вуттхивонгу было приказано явиться в центральное отделение полиции Пхукета.

«Мы не можем сказать, виновен ли офицер или нет, поскольку обоснованность выдвинутых обвинений еще предстоит изучить. Я не пытаюсь защитить его, но мы просто не можем озвучивать какие-либо суждения до окончания расследования», – заявил генерал-майор Тхипджарон.

Обоснованность выдвинутых против своих подчиненных обвинений генерал подверг сомнению.

«Эта жалоба выглядит как направленная на то, чтобы опозорить офицера. Но человек, у которого есть явные доказательства, или который способен подтвердить вымогательство взяток полицейским, может подать жалобу – это его право. Не надо бояться никаких влиятельных людей. Если полицейские нарушают закон, их ждет ответственность, и никто не сможет их защитить», – заверил шеф полиции Пхукета.