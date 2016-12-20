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Один россиянин погиб, второй пострадал в аварии на Пхукете

Полиция Пхукета изучает обстоятельства столкновения такси и скутера на Thepkrasattri Rd. Личности жертв аварии установлены.

Иккапоп Тхонгтуб

20 Декабря 2016 11:47:48

Полиция получила сообщение об аварии на Thepkrasattri Rd. в тамбоне Ко-Кэу около 17:00 понедельника, 19 декабря.

Прибывший на место событий наряд обнаружил два поврежденных транспортных средства (скутер и такси), а также двоих пострадавших россиян – 28-летнего Максима Бурматова из Челябинска и 25-летнего Романа Мелехина из Пензы.

Бурматов, по словам полицейских, находился в сознании, позже врачи диагностировали у него травму головы и перелом ноги. Мелехин, находившийся без сознания, получил серьезные повреждения головы и шеи, по прибытию в больницу медики констатировали смерть россиянина. Водитель такси – 38-летний Наттават Тхонгтхапэ – получил легкие травмы.

В настоящий момент полиция выясняет обстоятельства аварии. По предварительной версии, основанной на словах очевидцев и таксиста, мотоцикл направлялся в сторону Пхукет-Тауна, двигаясь в левом ряду. В районе здания Jee Teng Mansion скутер резко перестроился вправо и водитель такси, двигавшегося по этой полосе в попутном направлении, не успел затормозить.

«Господин Наттават рассказал, что он попытался затормозить, чтобы избежать столкновения, но было уже слишком поздно», – заявил капитан полиции Таланга Сунан Петхну. По его словам, обнаружить на месте аварии мотоциклетные шлемы не удалось.

Капитан Петхну отметил, что посольство России в Таиланде уже уведомлено о произошедшем, водитель такси доставлен в полицейский участок для дачи показаний. Кроме того, полиция намерена проанализировать записи с камер видеонаблюдения.

«Пока что никаких обвинений не предъявлено, полиция проводит расследование», – заявил капитан Петхну.

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