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Один человек погиб и 26 пострадали в аварии на холме в Патонге

Туристический автобус разбился на дороге, ведущей из Кату в Патонг вечером 29 июня.

Чутхарат Плерин

30 Июня 2017 10:53:09

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В полиции Патонга корреспонденту «Новостей Пхукета» подтвердили, что авария произошла около 20:00 в районе храма Wat Suwankiriwong, находящегося у въезда в Патонг.

По предварительной информации автобус не смог затормозить на спуске с холма, сбил мотоцикл и врезался в придорожное ограждение.

В результате аварии мотоциклист погиб. Пострадали двое граждан Таиланда (водитель и гид), а также 24 китайских туриста, находившихся в салоне автобуса.

 

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