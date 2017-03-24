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Очередной Superkidz Triathlon пройдет в апреле

Не успел завершиться ежегодный забег на 10 миль (где была и детская гонка), как спортивный клуб Thanypura начал подготовку к главному легкоатлетическому соревнованию юниоров – триатлону Superkidz.

1 Апреля 2017 14:07:34

Фото: Thanyapura
Фото: Thanyapura

Комбинированные соревнования по плаванию, бегу и велоспорту пройдут в воскресенье, 23 апреля. Принять участие в мероприятии могут атлеты в возрасте 4-15 лет, доступен как индивидуальный, так и командный зачет. Место проведения останется традиционным – спортклуб Thanypura c его олимпийским бассейном и первоклассной беговыми дорожками и природный заказник Khao Phra Thaew, где будет проложен велосипедный маршрут. Дистанции в разных возрастных группах будут отличаться.

Категория Tri-Tot (4-6 лет): плавание 25 м, велогонка 1 км, бег 400 м.

Категория Junior (7-9 лет): плавание 100 м, велогонка 3 км, бег 600 м.

Категория Youth (10-12 лет): плавание 200 м, велогонка 5 км, бег 1,5 км.

Категория Senior (13-15 лет): плавание 300 м, велогонка 10 км, бег 2,5 км.

Взнос за участие составляет 700 бат с человека и 1800 бат с команды. По итогам соревнований награды будут вручены первой тройке финишировавших в каждой из возрастных групп (отдельно среди девочек и мальчиков).

Регистрация открыта до 16 апреля, приобрести билеты можно на сайте Eventbrite.com и в клубе Thanypura. Дополнительная информаци по эл. почте events@thanyapura.com и телефону 076 336 000.

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