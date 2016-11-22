Очередной автобус попал в аварию на дороге через перевал в Патонге

В результате аварии, произошедшей поздним вечером 22 ноября, пострадали мотоциклист и его пассажирка. Пассажиры автобуса остались невредимы.

22 Ноября 2016 11:23:45

Автобус с туристами попал в аварию на спуске с Patong Hill. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Патонга получила сообщение об аварии на Phra Baramee Rd. около 22:30 понедельника, 22 ноября. ДТП произошло в районе отеля Sea Pearl Resort, на спуске с холма Patong Hill, сообщили «Новостям Пхукета» в правоохранительных органах.

Водитель автобуса Уйпорн Раттанасанг рассказал полиции, что он направлялся в сторону Патонга и почти преодолел перевал, когда у транспортного средства отказали тормоза. В итоге автобус пересек разделительную линию и врезался в ограждение на другой стороне дороги. В результате аварии пострадали мотоциклист и его пассажирка, ехавшие во встречном направлении. Никто из находившихся в салоне автобуса 19 туристов травм не получил.

«Мы расследуем происшествие. Пострадавшие пока не допрошены», – отметил майор полиции Тирасак Бунсанг, воздержавшись от комментариев о возможной ответственности водителя автобуса.

Отметим, что авария произошла через несколько дней после того, как в связи с началом высокого сезона полиция Кату усилила контроль за безопасностью на дороге через перевал. Подробнее читайте здесь.