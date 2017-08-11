The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Обвинения в адрес полиции в соцсетях могут закончиться делом по Computer Crime Act

Жителю Пхукета грозит ответственность по Computer Crime Act за обвинения в адрес полиции на Facebook.

Иккапоп Тхонгтуб

11 Августа 2017 16:16:19

Фото: Jeen Zosmiles / Facebook
Фото: Jeen Zosmiles / Facebook

Полиция Патонга может возбудить дело по факту обвинений в свой адрес в социальной сети Facebook. Это журналистам подтвердил подполковник Сомсак Тхонгклиенг из участка в Патонге. По его словам, начальник участка примет решение о том, как отреагировать на критический пост, появившийся в социальных сетях.

Сообщение, о котором идет речь, было размещено 9 августа пользователем под ником Jeen Zosmiles. Он опубликовал в соцсети видео уличной драки и серию фотографий, на которых был запечатлен молодой таец с обширными травмами в области лица и головы. Jeen Zosmiles заявил, что человек на фото – это он после драки подростковых банд, в которой не хотел принимать участие.

«Мои друзья взяли меня с собой на встречу с ними. Я не хотел идти. Меня заставили драться. Я не хотел этого делать. Мне наложили более 100 швов. Они сняли драку на видео и опубликовали в Facebook ради развлечения. Они разбили мне сердце и я едва не умер», – сбивчиво написал Jeen Zosmiles.

В рассказе пользователя Facebook не уточняется, когда произошла драка (судя по всему, не менее года назад), что стало причиной конфликта и кто в нем участвовал. Главная же претензия Jeen Zosmiles заключается в том, что полиция, по его словам, не привлекла к ответственности человека, который нанес ему травмы. Тот, по словам Jeen Zosmiles, соврал полицейским о своем возрасте, и сотрудники отпустили его как несовершеннолетнего.

«Он не предстал перед судом. Люди видели его в Патонге, но они отпустили его. Разве это не была попытка убийства? Полиция сказала мне, что мне только 16, когда я показал им свое удостоверение личности. Полиция даже не смогла установить мой возраст. Мне было 19, а не 16. Ему тоже было 19, но он соврал полицейским, и те ему поверили», – написал Jeen Zosmiles.

«Полиция сказала мне, чтобы я дал им сделать свою работу. Я целый год ждал, чтобы он отправился в тюрьму. Когда я обратился к полицейским, мне сказали, чтобы я ждал. Я ждал суда. А теперь он ускользнул. Если кто-то его увидит, пожалуйста, скажите мне. Я хочу выяснить, за сколько он откупился», – написал Jeen Zosmiles.

«Я собрал все свидетельства, включая заключения врачей. Моя мама сообщила в полицию после того инцидента. Я не понимаю, почему арестовали нас обоих. Я передал полиции все улики. Я едва не погиб, а полиция отпустила его. Как работает полиция, я не понимаю», – добавил он.

После публикации 9 августа сообщение Jeen Zosmiles начало стремительно распространяться в социальных сетях. В итоге 10 числа заместитель начальник участка в Патонге подполковник Сомсак Тхонгклиенг прокомментировал ситуацию.

«Мы приняли меры в отношении обеих сторон, участвовавших в драке. Дело сейчас находится в суде, мы не закрывали на него глаза. Человек, который опубликовал это сообщение в соцсетях, возможно не понимает, как работает закон», – заявил журналистам подполковник Тхонгклиенг.

«Мы обсудили публикацию и распространение этого сообщения. Здесь может иметь место нарушение Закона о компьютерных преступлениях (Computer Crime Act), поскольку то, что опубликовал этот человек, не соответствует действительности. Этот пост нанес ущерб имиджу полиции. Все это было представлено начальнику полиции Патонга для рассмотрения и принятия решений относительно следующих наших действий», – добавил офицер.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Ветеринары готовы выпустить на волю располневшую на стритфуде макаку
Ветеринары готовы выпустить на волю располневшую на стритфуде макаку
История Пхукета: Животный мир острова 200 лет назад
История Пхукета: Животный мир острова 200 лет назад
Phuket FC набрал семь очков в трех матчах
Phuket FC набрал семь очков в трех матчах
Вкус улицы: Простор в простоте
Вкус улицы: Простор в простоте
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как узнать, какой отель легален?

Как узнать, какой отель легален?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.