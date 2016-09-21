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Обустройство парка на Сурине начнется в октябре этого года

Власти Пхукета представили первые эскизы будущего парка, площадь которого составит 200 рай.

Новости Пхукета

21 Сентября 2016 13:26:35

Работы по обустройству общественного парка на Сурине начнутся в следующем месяце. Соответствующее заявление сделал вице-губернатор Пхукета Чокди Аморнват.

«Полная стоимость строительства Rajabhakti Park превысит 800 млн бат. Все планы были финализированы две недели назад, в октябре мы начнем работу над тремя объектами – ограждением, парковкой с небольшим садом и волноломом», – объявил вице-губернатор. Кроме того, по его словам, проект уже был представлен премьер-министру (а в перспективе – и всему кабмину).

Общая площадь комплекса в честь Короля и Королевы Таиланда составит около 200 рай. На территории будет находиться ботанический сад, музей, монумент в честь предыдущих правителей Королевства и другие достопримечательности», – добавил Чокди Аморнват.

Также на Сурине будет открыт центр парусного спорта, поскольку яхтинг был одним из любимых увлечений Его Величества Пхумипона Адульядета.

«Парк станет новой достопримечательностью Пхукета исторического характера и местом притяжения туристов. Местом, генерирующим доход для острова», – отметил вице-губернатор. Когда именно завершатся работы, Чокди Аморнват не уточнил.

«Я не могу сказать, пока не подписаны строительные контракты», – заявил он.

Напомним, в апреле этого года власти Пхукета снесли последние из пляжных клубов, располагавшихся на Сурине, а в июне состоялась официальная церемония открытия пляжа в новом статусе. Зачистка Сурина вызвала немало критики, однако именно этот проект губернатор Джамрон Типпаяпонгтада назвал своим главным достижением на посту главы провинции. 

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