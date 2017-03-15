Общежитие в Бангкоке ушло на метр в землю

Двухэтажное здание на Soi Ramkhamhaeng 39 частично погрузилось под землю около 22:20 вечера 14 марта.

15 Марта 2017 13:38:51

Фото: Pattarapong Chatpattarasil / Bangkok Post

В момент происшествия внутри 20-комнатного общежития находилось около 50 человек. Всем им удалось благополучно выбраться наружу, только два жильца получили травмы из-за падения обломком бетона, пишет Bangkok Post.

Глава района, в котором произошел инцидент, рассказала, что здание было построено около 20 лет назад на месте бывшего рисового поля. Сейчас полиция и официальные лица проверяют, не проводил ли владелец общежития нелегальной надстройки или перепланировки здания.