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Обезьяны напали на мужчину на холме То-Сэ

Житель Пхукета стал жертвой обезьян с холма То-Сэ, которых сам регулярно подкармливал.

Таньялак Сакут

24 Июля 2017 17:02:08

Фото: Архив The Phuket News
Фото: Архив The Phuket News

Спасатели Kusoldharm Foundation получили сообщение о нападении обезьян на человека на холме То-Сэ (Monkey Hill) утром 24 июля.

52-летний мужчина, представившийся спасателям как Ли, рассказал, что регулярно ходил на холм, чтобы покормить обитающих там макак. Впрочем, в этот раз все пошло не по плану: обезьяны решили, что и сами справятся с принесенным им арахисом.

Подробности происшествия спасатели не рассказали, но уточнили, что мужчина получил травму колена, когда упал, атакованный макаками.

Напомним, около двух месяцев назад официальные лица Пхукета сообщили, что всерьез рассматривают возможность переселения обезьян, обитающих сейчас неподалеку от человеческого жилья. В качестве возможного варианта назывались небольшие острова к востоку от Пхукета.
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