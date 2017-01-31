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Новый топливный акциз «стал сюрпризом» для авиакомпаний

Авиакомпании выразили возмущение резким повышением акциза на авиационное топливо, которое, по их мнению, неизбежно отразится на стоимости билетов.

Bangkok Post

31 Января 2017 13:24:29

Фото: Boonsong Kositchotethana / Bangkok Post
Фото: Boonsong Kositchotethana / Bangkok Post

В понедельник руководители ряда тайских авиакомпаний собрались, чтобы совместно оценить последствия от резкого повышения акциза на авиационное топливо, состоявшегося неделей ранее, пишет Bangkok Post.

Начиная со среды, 25 января, акциз на авиатопливо вырос с 0,2 бат за литр до 4 бат за литр. По мнению отрасли, рост стоимости топлива непрямую скажется на внутренних авиаперевозках, поскольку для услуг на зарубежных направлениях в Таиланде действует налоговый иммунитет.

Как сообщил Bangkok Post источник в авиационной отрасли, три ведущих лоукостера страны – Thai AirAsia, Nok Air и Thai Lion Air – в настоящий момент вырабатывают единую позицию по вопросу о повышении акцизов. На трех этих перевозчиков приходится львиная доля внутренних рейсов в Таиланде, а их бюджетная модель предусматривает максимальное снижение всех затрат для обеспечения привлекательных цен на билеты.

По данным источника Bangkok Post, лоукостеры намереваются уже сегодня выпустить заявление касательно новой ставки акциза, которую они именуют «карательной» и которая может напрямую сказаться на внутренних авиаперевозках в Таиланде и нанести удар по туристической отрасли. По признанию топ-менеджера одной из авиакомпаний, повышение акциза стало для перевозчиков «полной неожиданностью».

При этом в Министерстве финансов отмечают, что ставка акциза не менялась очень давно и нуждалась в пересмотре. В качестве аргумента Департамент акцизов приводит разницу в ставках на авиационное топливо и дизель – 0,2 бата против 6 бат за литр. При этом, как подчеркивают в ведомстве, речь идет о нефтепродуктах, которые используются сложим образом.

Как правило, затраты на топливо составляют около 30% в структуре всех расходов авиакомпаний на операционную деятельность. Показатель варьируется от компании к компании, а также зависит от мировых цен на нефть, которые в последние годы были для авиакомпаний благоприятными.

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