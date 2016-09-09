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Новый терминал аэропорта принял очередные тестовые рейсы

Официальное открытие нового терминала назначено на 16 сентября. Однако несколько тестовых рейсов были приняты 8 и 9 сентября.

Юттават Лекмак

9 Сентября 2016 12:04:49

Новый терминал аэропорта Пхукета в будущем будет обслуживать все международные рейсы на остров и с острова. Фото: Марк Ноулс
Новый терминал аэропорта Пхукета в будущем будет обслуживать все международные рейсы на остров и с острова. Фото: Марк Ноулс

В беседе с корреспондентом «Новостей Пхукета» сотрудник Phuket International Airport подтвердил, что на 8 и 9 сентября запланированы несколько рейсов из Китая, пассажиров которых должен обслужить новый терминал.

В частности, речь идет о рейсе ZH9038 авиакомпании Shenzhen Airline (прибытие в 18:20 четверга, 8 сентября), рейсе OQ2360 авиакомпании (прибытие в 20:20 того же дня), рейсе JD478 компании Beijing Capital Airlines (23:00), рейсе GS7936 компании Tianjin Airlines (23:30) и ZH9072 компании Shenzhen Airline (12:20 пятницы, 9 сентября.)

Официальное открытие нового терминала назначено на 16 сентября. Как только новый терминал откроется, в старом начнутся работы по реконструкции и модернизации. В перспективе планируется перевести в новый терминал все международные рейсы, а старый отдать под внутрении (подробнее читайте здесь). Свой первый тестовый рейс новый терминал принял еще в феврале,

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