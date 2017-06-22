Новый су-шеф из Италии пришел в Bodega and Grill

Новый су-шеф из Италии пришел в Bodega & Grill

Гостиница Angsana Laguna Phuket объявила о том, что к команде ресторана Bodega & Grill присоединился в должности су-шефа итальянец Марко Качиа, до этого работавший в Amari Vougue Krabi.

22 Июня 2017 11:50:35

Как говорится в пресс-релизе Angsana, шеф Марко является большим поклонником французской и итальянской кухонь, но при этом также любит и тайскую. В Bodega & Grill он должен обновить меню, введя в него, в частности, новые сочетания блюд и вин.

Кулинарную карьеру Марко Качиа начал в 2011 году. За прошедшие шесть лет он успел поработать в Италии, Испании, Австралии и Таиланде.

«Я горд тем, что стал членом семьи Angsana, известной как один из лучших в мире брендов в области гостеприимства. Будучи членом этой команды, славящейся исключительным уровнем качества, я смогу расширить свой собственный кулинарный мир. Я с нетерпением жду возможности представить блюда, которые впитают в себя мой кулинарный стиль, и дать гостям возможность попробовать новые сочетания вин и классических блюд, таких как мое фирменное ризотто с тыквой, спаржей и ломтиками миндаля», – поделился своими ожиданиями от работы в Bodego & Grill шеф Марко.

Завершая пресс-релиз, посвященный приходу Марко Качии, Angsana Laguna Phuket пригласила всех интересующихся попробовать новые гастрономические творения су-шефа, а заодно пообещала серию тематических буфетов и винных ужинов. «Новости Пхукета» планируют написать о некоторых из них в следующих номерах газеты.