Новый шеф полиции прибыл в Патонг

Ассоциация развлекательного бизнеса Патонга (РЕВА) приветствовала нового шефа городской полиции полковника Тассаная Ораригадета.

19 Июня 2017 10:21:31

Фото: Phuket PR Department

Полковник Ораригадем занял пост шефа полиции Патонга после того, как его предшественник Чайват Уайкам получил должность заместителя начальника провинциальной полиции. В конце предыдущей недели Тассанай Ораригадет прибыл на новое место службы, после чего, 16 июня, визит в полицейский участок нанесли представители РЕВА, вручившие полковнику цветы в честь вступления в должность.

Комментируя назначение, полковник Ораригадет заверил, что будет в полную силу работать на благо жителей Патонга, и подчеркнул, что считает себя самого одним из таких жителей.

«Я прожил в Патонге десять лет и с полным правом могу назвать себя резидентом Патонга. Это примерно как вернуться домой», – заявил он.

«У меня не вызывает беспокойства работа в должности шефа полиции Патонга, поскольку люди в Патонге очень приятные, а местное сообщество отлично сотрудничает с полицией», – добавил полковник.

Одним из бизнесменов, встретившихся 16 июня с новым шефом полиции, был глава Pisona Group и сын бывшего мэра города Причавут «Праб» Кисин. Он рассказал полковнику Ораригадету о том, какие актуальные общественные проекты сейчас реализует в городе бизнес. В частности, новому шефу полиции была представлена программа Pineapple Eyes Network Safety Tourism City, предполагающая создание в городе развитой системы видеонаблюдения (в дополнение к тому, что уже существует).

«Pineapple Eyes Network Safety Tourism City – это продолжение проектов 24 Hours Clean Bangla и Thousand Eyes. Эти проекты включают установку камер уличного наблюдения по всему Патонгу и в особенности на Бангла-Роуд. Цель проектов – безопасность людей. Кроме того, у нас есть группа в соцсетях, куда люди могут сообщать о происшествиях, чтобы полиция была в курсе различных угроз и криминальной активности», – рассказал Праб Кисин.

Коснулся бизнесмен и главного вопроса, беспокоящего развлекательную отрасль Патонга.

«Предложение о продлении часов работы развлекательных заведений сейчас рассматривается Министерством туризма и спорта. Мы надеемся, что оно будет принято, поскольку полагаем, что продление часов работы принесет пользу экономике и подстегнет приток инвестиций в Патонг», – заявил глава Pisona Group.

В свою очередь, полковник Ораригадет заверил бизнесменов, что «основной задачей полиции является эффективная работа с местными жителями и туристами», после чего коснулся последних горячих новостей из Патонга, в частности, недавнего армейского рейда в одном из клубов, где организовывались секс-шоу.

«Что касается секс-шоу, то здесь ведется планомерная работа. Мы не позволим ни одному подобному шоу остаться в Патонге. Никаких исключений не будет», – заявил полковник Ораригадет.

Также новый шеф полиции коснулся и вопроса о торговле контрафактом в Патонге. Незадолго до встречи с предпринимателями рейд прошел в ТЦ Jungceylon, где было изъято подделок на полмилииона бат.

«Торговля контрафактом – постоянная проблема, и нам необходимо задерживать торговцев поддельной продукцией, поскольку они наносят серьезный урон туристическому имиджу. Также мы прямо сейчас находимся в процессе поиска устраивающего всех решения по вопросу о парковочных местах для такси», – добавил полковник Ораригадет.

«Также нам нужно уделять больше внимания безопасности туристов. На пляже в Патонге уже установлены предупреждающие знаки, и количество офицеров, патрулирующих эту зону по ночам, будет увеличено. Также будет организовано дополнительное освещение в зонах высокого риска, а камеры CCTV – проверены и отремонтированы», – пообещал полковник.