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Новый отель сети Dusit открывается на Сурине

Dusit International подписала с Layana Development Co Ltd контракт на управление отелем, который откроется на Сурине под именем dusitD2 Phuket Aria в 2020 году.

Новости Пхукета

23 Ноября 2016 10:03:38

Восьмиэтажный отель расположится на площади в 1,75 рая, за дизайн комплекса отвечает архитектурное бюро Original Vision. Как следует из пресс-релиза, отель будет выполнен в бежевых тонах, оживить которые должны теплые краски во внутренней отделке и использование произведений искусства в декоративных целях.

По плану Dusit и Layana, гостям будут предлагаться 199 номеров четырех типов: студии, апартаменты с одной и двумя спальнями, а также лофты. Номера для долгосрочной аренды будут оборудоваться небольшими кухнями.

На крыше отеля расположится зона отдыха с бассейном типа Infitiny и ресторан, который будет специализироваться на блюдах международной и тайской кухни. Вокруг отеля планируется разбить сад.

«Пляж Сурин – прекрасное место, а привлекаемая им молодая, стильная и уделяющая внимание дизайну публика – это идеальный рынок для нашего подчеркнуто современно отельного бренда», – пояснила гендиректор Dusit International Супхачи Сутхумпун.

Примечательно, что «молодежный» dusitD2 расположится всего лишь в 15 минутах езды от премиального Dusit Thani Laguna Phuket, который ранее в этом году отметил свой 29-й день рождения. Всего в портфолио Dusit сейчас значатся пять отелей под брендом D2, еще 13 находятся на разных стадиях строительства и подготовки к открытию. 

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