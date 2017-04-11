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Новый губернатор прибыл на Пхукет

Норрапхат Плодтхонг – 48-й губернатор провинции Пхукет – прилетел на остров утром 10 апреля и приступил к обязанностям.

Новости Пхукета

11 Апреля 2017 10:28:13

Выступая перед встречавшей его делегацией, господин Плодтхонг заявил, что хорошо осведомлен о стоящих перед провинцией задачах и пообещал все их решить.

«Я не думаю, что у меня будут какие-либо трудности с работой здесь. Местные проблемы известны, но не волнуйтесь – проблемы существуют для того, чтобы их решать», – заявил новый губернатор.

Господин Плодтхонг добавил, что удивлен неожиданным назначением на Пхукет, и охарактеризовал остров как «нерядовую провинцию». Сам он – уроженец Накхон-Сри-Тхаммарата.

В течение первого дня на Пхукете господин Плодтхонг с супругой Судаван возложили цветы к памятникам Героиням и губернатору Ко Сим Би. Вечером же состоялся официальный ужин с участием нового главы провинции и первых лиц острова.

Напомним, 4 апреля глава правительства Таиланда Прают Чан-Оча подписал приказ о внеочередной ротации управленческих кадров. Руководивший до этого Пхукетом Чокчай Дечаморнтхан был переведен на работу в офис премьер-министра. На острове господина Дечаморнтхана сменил Норрапхат Плодтхонг, ранее занимавшего должность советника по управлению провинциями в офисе постоянного-секретаря по внутренним делам. До этого он был заместителем главы Департамента местного администрирования, руководящего деятельностью всех местных администраций на уровнях ниже провинции.

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