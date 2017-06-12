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Новый губернатор поддержал идею дублера главного шоссе острова

Экологическая экспертиза, по словам губернатора Плодтхонга, должна быть завершена в июле.

Новости Пхукета

12 Июня 2017 15:29:06

Губернатор провинции Норрапхат Плодтхонг вместе с представителями профильных ведомств провел инспекцию на месте прокладки будущего дублера Thepkrasattri Rd. – планирующейся трассы из Саку в Ко-Кэу, которая должна пройти к западу от главной транспортной артерии острова.

О том, что Thepkrasattri Rd. нуждается в дублере, официальные лица говорили неоднократно. В сентябре прошлого года Джамрон Типпаяпонгтада, занимавший тогда пост губернатора, заявил, что местное отделение Департамента скоростных магистралей приняло положительное решение по проекту. В нынешнем виде план предполагает прокладку 12-полосного шоссе протяженностью 22,4 км от аэропорта до Ко-Кэу. Шоссе, согласно задумке, должно разгрузить Thepkrasattri Rd. Бюджет проекта – 5,5 млрд бат.

«Прокладка этого шоссе уже была одобрена по итогам четырех общественных слушаний. В настоящий момент проект проходит экологическую экспертизу (EIA), которая должна завершиться в июле. После получения сертификата EIA состоится новая встреча для обсуждения проекта, после чего он будет представлен Бюро по политике и планированию, а также Национальному экологическому совету. После окончания строительства новая дорога позволит решить некоторые из дорожных проблем на Пхукете», – заявил губернатор Плодтхонг во время посещения одного из участков, где должна пройти дорога, 10 июня.

Общаясь с журналистами, губернатор подчеркнул, что наличие дублера особенно важно в свете прокладки линии легкой железной дороги, значительная часть которой пройдет по Thepkrasattri Rd.

«Если во время строительства железной дороги не будет никакого альтернативного маршрута для транспорта, то трафик на Пхукете погрузится в хаос», – предупредил глава провинции.

«Строительство шоссе из Саку в Ко-Кэу должно было быть закончено к началу работ над железной дорогой, но некоторые из возникших препятствий были выше сил Департамента скоростных магистралей Пхукета, такие как получение сертификата EIA, требующее участия ведомств национального уровня», – заявил господин Плодтхонг, отметив, что значительная часть севера Пхукета – это охраняемый лесной резерв.

Пока что чиновники не могут сказать, когда должна начаться прокладка нового шоссе.

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