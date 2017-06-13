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Новый директор аэропорта прибыл на Пхукет

В понедельник, 12 июня, новый глава Phuket International Airport Пхет Чан-Чарон прибыл на Пхукет и встретился с губернатором провинции Норрапхатом Плодтхонгом.

Премкамон Кетсара

13 Июня 2017 14:32:32

Новый глава Phuket International Airport Пхет Чан-Чарон. Фото: Премкамон Кетсара
Новый глава Phuket International Airport Пхет Чан-Чарон. Фото: Премкамон Кетсара

В беседе с главой провинции господин Чан-Чарон выразил готовность работать над улучшением аэропорта.

«Аэропорт Пхукета – это двери, через которые проходят прибывающие на остров туристы. Если что-то должно быть улучшено, то мы полны желания сделать это», – заявил губернатора новый директор Phuket International Airport, ранее руководивший столичным Don Mueang.

В качестве двух первых вопросов, требующих решения, он отметил ремонт потолка в терминале внутренних авиалиний, а также вопрос вывоза мусора с территории комплекса.

Именно обрушение потолка, в результате которого пострадал 58-летний пассажир, предшествовало смене руководства в аэропорту Пхукета. Через два дня после инцидента свой пост оставила Монруди Геттупхан, руководившая комплексом несколько лет, а на ее место был назначен из столицы Пхет Чан-Чарон. Новый директор заверил губернатора, что ремонтные работы уже ведутся.

Что касается мусора, то здесь проблема заключается не в самом вывозе отходов, а в месте их свалки. У выполняющего эти работы подрядчика имеется участок в провинции Пханг-Нга, но он окружен лесами, что вызывает у местных жителей беспокойство относительно экологии.

«Жители указанного района попросили нас прекратить складирование там мусора, так что подрядчику придется найти другое место», – заявил на встрече с губернатором Пхет Чан-Чарон.

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