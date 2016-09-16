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Novotel Phuket Resort обновляется к началу сезона

В преддверии высокого сезона 2016-17 годов гостиничный комплекс Novotel Phuket Resort запустил масштабную программу модернизации и ремонта, которая будет завершена к ноябрю.

Новости Пхукета

16 Сентября 2016 12:23:09

К новому сезону Novotel увеличила количество типов номеров с шести до восьми, добавив для новых класса – просторные Family Suite и Deluxe Pool Access Room c выходом в бассейн прямо из номера. Иллюстрация: Novotel
К новому сезону Novotel увеличила количество типов номеров с шести до восьми, добавив для новых класса – просторные Family Suite и Deluxe Pool Access Room c выходом в бассейн прямо из номера. Иллюстрация: Novotel

В пресс-релизе гостиницы говорится, что пхукетский Novotel по-прежнему будет ориентироваться на весь туристический рынок целиком и предлагать гостеприимство мирового уровня, как это было в предыдущие 20 лет. Однако теперь гостиница станет более современной и будет отличаться большей индивидуальностью.

К новому сезону Novotel увеличила количество типов номеров с шести до восьми, добавив для новых класса – просторные Family Suite и Deluxe Pool Access Room c выходом в бассейн прямо из номера. Кроме того, во всех номерах был проведен косметический ремонт, и они стали «светлее и воздушнее, чем ранее».

«Гости, которые здесь уже останавливались, будут удивлены тем, насколько эти работы все изменили. Но, конечно же, все фирменные черты остались на месте, включая дизайн в современном тайском стиле, комфортные шезлонги и полный спектр удобств, к которым наши гости успели привыкнуть», – говорится в пресс-релизе Novotel Phuket Resort.

То же самое относится и к инфраструктуре гостиницы, включая рестораны и бары, спа-центр, все три плавательных бассейна и прочее.

«Novotel Phuket Resort вложил значительные средства в то, чтобы привести гостиницу в соответствие с тем, что ожидают взыскательные путешественники в наши дни. Однако наши высокие стандарты гостеприимства останутся прежними, как и соотношение цены-качества с учетом мирового уровня заведения. Это то, чем Novotel Phuket Resort гордится с самого момента основания два десятилетия назад», – говорится в пресс-релизе.

«Главной целью Novotel Phuket Resort всегда было и будет гарантировать нашим гостям запоминающийся опыт и отдых в идеально выбранном месте с великолепными видами на Андаманское море и закатам, о которых можно только мечтать», – резюмирует гостиница.

Гостиничный комплекс Novotel Phuket Resort находится в Калиме, к северу от Патонга. Подробнее можно узнать на сайте Novotel или на странице в Favebook.
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