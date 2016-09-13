Нового губернатора Пхукета пришлют из Исана

С 1 октября Пхукет возглавит Чокчай Детаморнтхан, который в настоящий момент руководит провинцией Маха-Саракхам на северо-востоке страны.

13 Сентября 2016 15:44:53

Министерство внутренних дел Таиланда объявило о назначении Чокчая Детаморнтхана на пост губернатора Пхукета. Объявление было сделано 13 сентября, после того как кабинет министров провел совещание, посвященное ежегодной ротации управленческих кадров в стране.

По итогам встречи сразу 24 вице-губернатора разных провинций получили губернаторские посты, однако Пхукета в этом списке нет. Остров возглавит чиновник, который в настоящий момент руководит исанской провинцией Маха-Саракхам, а до этого три года был заместителем директора Департамента местных администраций в Бангкоке.

Нынеший глава Пхукета Джамрон Типпаяпогтада, как сообщалось ранее, с октября этого года будет работать губернатором в Накхон-Сри-Тхаммарате. Решение о его переводы было принято досрочно (подробнее читайте здесь).