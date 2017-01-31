Новое здание Provincial Hall обещают сдать к ноябрю

Губернатор Пхукета Чокчай Дечаморнтхан рассказал, что новый административный комплекс на Tha Kraeng Rd. готов на 65%.

31 Января 2017 10:27:02

По словам губернатора, новое здание Provincial Hall будет сдано ближе к концу этого года. Изначально строительство должно было быть закончено в мае, но «в оригинальных планах произошли изменения».

«Мы надеемся, что проект будет закончен к ноябрю», – заявил глава Пхукета Чокчай Дечаморнтхан.

«Покраска внутренних стен завершена примерно на 40%, кровельная плитка уже уложена», – добавил он.

Контракт на строительство нового Provincial Hall для администрации Пхукета был подписан 9 сентября 2014 года при губернаторе Майтри Интусуте. Комплекс стоимостью в 450 млн бат было решено строить на улице Tha Kraeng Rd., рядом с парком Рамы IX. Планы по возведению нового здания в центре Пхукет-Тауна (рядом с нынешним) пришлось пересмотреть на фоне протестов горожан.

Согласно проекту, новое здание будет достаточно просторным для 1000 человек. Когда комплекс на Tha Kraeng Rd. cдадут, туда переедут сотрудники полутора десятков ведомств, хотя, к примеру, Управление трудоустройства останется в своем старом здание.

В июне прошлого года, чуть более семи месяцев назад, Наттхават Буапхут из Управления общественных работ Пхукета оценивал готовность комплекса на уровне 50%.

После сдачи проекта старое здание Provincial Hall – столетний особняк на Narison Rd. в Пхукет-Тауне – переформатируют в музей.