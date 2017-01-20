Новое метеорологическое предупреждение выпущено по югу Таиланда

Пхукет не входит в список провинций, где ожидаются особенно сложные погодные условия, однако отголоски муссонов остров ощутит.

20 Января 2017 10:08:08

Январские дожди на Пхукете. Фото: Полиция Пхукета

Метеорологический департамент Таиланда выпустил очередное предупреждение по югу страны в 5:00 утра пятницы, 20 января. Тайские синоптики предупреждают о сильных дождях и ветре 20-21 января в провинциях Накхон-Сри-Тхаммарат, Пхатталунг, Сонгкхла, Паттани, Яла и Наративат. Кроме того, сильные дожди ожидаются 22-25 числа в провинциях Сонгкхла, Паттани, Яла и Наратхиват.

«Гражданам стоит остерегаться сложных погодных условий и возможных локальных наводнений. Жителям районов, где возможны оползни, следует проявлять осторожность и следить за сообщениями синоптиков», – говорится в предупреждении Метеорологического департамента Таиланда.

В период с 20 по 25 января высота волн в Сиамском заливе может достигать 3 метров. Капитанам следует проявлять осторожность при навигации, маломерные суда не должны выходить в море.