Click to download Tribute to His Majesty PDF

The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Новое метеорологическое предупреждение выпущено по югу Таиланда

Пхукет не входит в список провинций, где ожидаются особенно сложные погодные условия, однако отголоски муссонов остров ощутит.

Новости Пхукета

20 Января 2017 10:08:08

Январские дожди на Пхукете. Фото: Полиция Пхукета
Январские дожди на Пхукете. Фото: Полиция Пхукета

Метеорологический департамент Таиланда выпустил очередное предупреждение по югу страны в 5:00 утра пятницы, 20 января. Тайские синоптики предупреждают о сильных дождях и ветре 20-21 января в провинциях Накхон-Сри-Тхаммарат, Пхатталунг, Сонгкхла, Паттани, Яла и Наративат. Кроме того, сильные дожди ожидаются 22-25 числа в провинциях Сонгкхла, Паттани, Яла и Наратхиват.

«Гражданам стоит остерегаться сложных погодных условий и возможных локальных наводнений. Жителям районов, где возможны оползни, следует проявлять осторожность и следить за сообщениями синоптиков», – говорится в предупреждении Метеорологического департамента Таиланда.

В период с 20 по 25 января высота волн в Сиамском заливе может достигать 3 метров. Капитанам следует проявлять осторожность при навигации, маломерные суда не должны выходить в море.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Новое метеорологическое предупреждение выпущено по югу Таиланда
Новое метеорологическое предупреждение выпущено по югу Таиланда
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Leicester возьмет под крыло тайского футбольного вундеркинда
Leicester возьмет под крыло тайского футбольного вундеркинда
Esenzi на PIMEX: Подавая изящество
Esenzi на PIMEX: Подавая изящество
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как устроена тайская лотерея?

Как устроена тайская лотерея?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.