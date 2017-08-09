Ночные клубы вне Патонга попросили продлить им часы работы

Операторы ночных заведений из округа Мыанг-Пхукета подали губернатору петицию с просьбой продлить разрешенные часы работы баров и клубов до 3:30 утра.

9 Августа 2017 10:37:33

Вице-губернато Снитх Сривихок принял петицию операторов ночных заведений округа Мыанг-Пхукет. Фото: PR Dept

Петицию от лица владельцев клубов подал 2 августа политик и некогда кандидат в парламент от партии Pheu Thai Джирают Сонгйод. Подписи под документом поставили владельцы ночных клубов, расположенных в округе Мыанг-Пхукет, включающем в себя Пхукет-Таун, Чалонг, Раваи, Вичит, Ката и Карон. Операторы ночных заведений солидарны в том, что текущие условия работы неудобны как для бизнеса, так и для посетителей клубов.

«Сейчас мы испытываем проблемы, поскольку по закону время закрытия развлекательных заведения – 1:00 ночи, и получаемого нами дохода недостаточно для покрытия издержек. Поэтому мы бы хотели, чтобы время работы было продлено до 3:30 утра. Пхукет – туристическая провинция, большинство посетителей приходят в ночные клубы к 23:00 или к полуночи. Если клуб должен закрыться в 1:00 ночи, то у нас остается лишь один час на работу», – заявил Джирают Сонгйод.

Вице-губернатор Снит Сривихок принял петицию операторов и обещал передать ее губернатору. При этом в беседе с The Phuket News господин Сривихок подчеркнул, что хотя в обращении бизнесменов и говорится о том, что клубы якобы должны закрываться в 1:00, на деле это не так. Никаких изменений в законы не вносилось, и на самом деле время закрытия заведений вне развлекательных зон – полночь, а не час ночи.

«Петиция – это петиция. В своем обращении они говорят, что хотят переноса времени закрытия клубов с 1:00 ночи на более позднее время, но по закону время закрытия – полночь», – заверил корреспондента The Phuket News вице-губернатор.

«Впрочем, некоторые места закрываются в полночь, а другие – в час ночи», – добавил он, не вдаваясь в подробности того, почему это так.

«Петиция будет передана губернатору Норрапхату Плодтхонгу, хотя запрос на продление часов работы развлекательных заведений уже был сделан. Администрация провинции отправила его ведомствам, ответственным за принятие решений по этому вопросу. Пока что мы должны следовать тем же правилам, что и вся остальная страна», – заявил вице-губернатор Сривихок, по всей видимости, имея в виду предыдущую петицию бизнесменов, работающих в выделенных развлекательных зонах Патонга и Карона.

Напомним, запрос на продление часов работы ночных клубов в ряде локаций на Пхукете был отправлен в Бангкок в начале года, когда администрацию провинции возглавлял предыдущий губернатор Чокчай Дечаморнтхан. Речь шла о заведениях, расположенных в пределах развлекательных зон, которых на Пхукете в настоящий момент две. Первая находится на Бангла-Роуд в Патонге, а вторая – на Тайна-Роуд в Кароне. Находящиеся там клубы и бары по закону не обязаны закрываться в полночь и могут работать до 01:00. Направленный в столицу документ предполагает продление разрешенных часов работы в этих двух зонах до 04:00 утра, о прочих заведениях речи в нем не идет.

Комментируя инициативу в феврале, губернатор Дечаморнтхан выразил уверенность в том, что Министерство туризма должно ее поддержать, однако принимать решение о внесении изменений в законодательство уполномочено не оно, а Министерство внутренних дел, причем непосредственно в столице, а не на уровне провинции.

О том, как восприняли пхукетскую инициативу в Бангкоке, пока не сообщалось, хотя с момента отправки запроса прошло полгода.