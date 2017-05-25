Ночной ливень затопил улицы Бангкока

На тайскую столицу обрушился первый из мощных сезонных ливней, спровоцировавший транспортный коллапс на улицах города.

25 Мая 2017 09:22:16

Как сообщает Bangkok Post, ливень начался незадолго до полуночи и стих к 1:30 ночи, сменившись моросящим дождем, которые время от времени усиливался. В итоге движение в столице было затруднено не только в ночные часы, но и в утренний час пик. Проблемы возникли и на общественном транспорте, включая метро.

Затоплено, согласно тексту статьи Bangkok Post, было «большинство» столичных улиц. Также в социальных сетях сообщается и о подтопленных жилых домах и офисах. Некоторые из школ столицы объявили, что в четверг, 25 мая, работать не будут.

Больше фото из столицы можно найти в аккаунте twitter.com/js100radio.