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Ночной ливень затопил улицы Бангкока

На тайскую столицу обрушился первый из мощных сезонных ливней, спровоцировавший транспортный коллапс на улицах города.

Новости Пхукета

25 Мая 2017 09:22:16

Как сообщает Bangkok Post, ливень начался незадолго до полуночи и стих к 1:30 ночи, сменившись моросящим дождем, которые время от времени усиливался. В итоге движение в столице было затруднено не только в ночные часы, но и в утренний час пик. Проблемы возникли и на общественном транспорте, включая метро.

Затоплено, согласно тексту статьи Bangkok Post, было «большинство» столичных улиц. Также в социальных сетях сообщается и о подтопленных жилых домах и офисах. Некоторые из школ столицы объявили, что в четверг, 25 мая, работать не будут.

Больше фото из столицы можно найти в аккаунте twitter.com/js100radio.

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