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Ночь загадочного убийства в The Green Man

Дата/Время начала: 20 Мая 2017 18:30:00 - 20 Мая 2017 22:00:00

Раскрой преступление и выиграй приз! В стоимость билета включены приветственный напиток, закуски от паба и детективное театрализованное представление от труппы THEATRIX по сценарию Иэна Хорнби в адаптации Бэзила Лунатика. Стоимость билета 400 бат с человека при заказе до 18 мая и 500 бат при заказе после этого срока, включая непосредственно в день шоу. Заказ билетов: 093 649 0066 (Джожль) и 076 390 360 (The Green Man). Дресс-код: пхукетский пляжно-вечерний стиль. The Phuket News и Live89.5 являются спонсорами мероприятия.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
С кем связаться : Барри Дэниел
Адрес : The Green Man Pub and Restaurant, Чалонг
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