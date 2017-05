Ночь загадочного убийства в The Green Man Дата/Время начала: 20 Мая 2017 18:30:00 - 20 Мая 2017 22:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Раскрой преступление и выиграй приз! В стоимость билета включены приветственный напиток, закуски от паба и детективное театрализованное представление от труппы THEATRIX по сценарию Иэна Хорнби в адаптации Бэзила Лунатика. Стоимость билета 400 бат с человека при заказе до 18 мая и 500 бат при заказе после этого срока, включая непосредственно в день шоу. Заказ билетов: 093 649 0066 (Джожль) и 076 390 360 (The Green Man). Дресс-код: пхукетский пляжно-вечерний стиль. The Phuket News и Live89.5 являются спонсорами мероприятия. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : Барри Дэниел Адрес : The Green Man Pub and Restaurant, Чалонг Расположение Добавьте новостную ленту на свой сайт