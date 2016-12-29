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Ночь льда и пламени

Большого благотворительный вечер PIWC состоится 21 января 2017 года в The Pavilions.

2 Января 2017 13:36:59

Новый год – время, когда невозможное становится возможным, классическая музыка объединяется с роком, а лед – с пламенем. Последнее – это, собственно, концепция большого благотворительного ужина Международного женского клуба Пхукета (PIWC). Вечер Fire & Ice состоится 21 января 2017 года в ресторане Firefly при отеле The Pavilions. По традиции гостей ждет не только роскошный ужин и развлекательная программа, но и возможность помочь пхукетским детям, а заодно порадовать себя дополнительными новогодними подарками на благотворительном аукционе. Вот уже 27 лет PIWC занимается поддержкой пхукетской молодежи, прежде всего, предоставлением детям из проблемных семей доступа к качественному образованию.

Как рассказала председатель PIWC по социальным мероприятиям Мэгги Вигман, в этом году на благотворительный вечер ждут около 120 гостей. Шесть из столов будут названы в честь ледников, еще шесть – в честь вулканов. Та же концепция будет и в плане дресс-кода: красный, желтый и оранжевый для огненных столов; белый, серебристый и синий – для ледяных.

Специально для гостей вечера команда поваров Firefly подготовит праздничное меню, за музыкальное сопровождение будет отвечать DJ Fab из Франции. Мэггги Вигман обещает, что скучных речей будет поменьше, а веселья – побольше.

Что касается призов, то Emirates обещает два билета с Пхукета (или из Бангкока) в любую точку Европы. Кроме того, на безмолвном аукционер разыграют ваучеры на пребывание в отелях Бангкока, Макао, Лангкави, Чианг-Мая и Пхукета плюс роскошные круизы, произведения искусства и многое другое. Также гостям обещают и аттракцион с ловлей уточек в бассейне. Тех, кто преуспеет, ждут ваучеры от пхукетских ресторанов на 2-5 тыс. бат.

Благотворительный взнос за участие в вечере составляет 2500 бат с человека (включая гранд-буфет и один напиток). Компании друзей могут забронировать целиком весь столик на десятерых. Заказ билетов по [email protected] Дополнительную информацию можно получить у Мэгги ([email protected] ) и Кэрол ([email protected] ).

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