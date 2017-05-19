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NLA предложила повысить НДС в Таиланде на 1%

Национальная законодательная ассамблея Таиланда (NLA) выступила с предложением повысить налог на добавленную стоимость (НДС) на 1% и направить дополнительные бюджетные доходы на образование и здравоохранение.

Новости Пхукета

19 Мая 2017 12:23:07

Фото: Nobuhiro Nikushi
Фото: Nobuhiro Nikushi

Как пишет Bangkok Post, повышение НДС на 1% было указано в качестве одного из пунктов в докладе, подготовленного комитетом NLA по вопросам экономики, финансов и фискальной политики. Доклад был представлен ассамблее в четверг, 18 мая.

Кроме повышения НДС законотворцы из профильного комитета предлагают еще несколько изменений существующей налоговой системы. В частности, NLA поддержала идею того, что ставка НДС в стране может быть разной для различных товаров и услуг в зависимости от их «необходимости».

Также законотворцы хотели бы, чтобы компании с офисами и отделениями в разных провинций платили бы налог не централизовано, а по местам базирования отдельных офисов. Кроме того, NLA уже давно выступает за то, чтобы тем или иным способом собирать налоги с торговых онлайн-площадок, где совершают покупки граждане Таиланда.

Что касается повышения НДС, то Bangkok Post указывает на один примечательный факт. Действующая сейчас в Таиланде ставка налога в 7% – это ставка сниженная. Официально НДС в Таиланде составляет 10%, но начиная с 1997 года каждое правительство ежегодно продлевает срок действия сниженной ставки еще на 12 месяцев по политическим или экономическим причинам. Таким образом для повышения НДС в Таиланде правительству достаточно просто не продлевать льготный режим на следующий год.

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NLA предложила повысить НДС в Таиланде на 1%
NLA предложила повысить НДС в Таиланде на 1%
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