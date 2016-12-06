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Несколько катамаранов выбыли с King's Cup из-за повреждений

Сложные погодные условия привели к выбыванию c регаты нескольких лодок в первый же день соревнований.

Крис Хастед

6 Декабря 2016 11:38:17

Фото: Chislaone Bovy / GiGi
Фото: Chislaone Bovy / GiGi

Существенные потери понес класс гоночных многокорпусных судов (Multihull Racing). Пхукетские катамараны Hurricane и Java (оба Stealth) потеряли мачты в первый же день соревнований и были вынуждены прекратить участие в регате. Это «Новостям Пхукета» подтвердил Роджер Дигглман из Asia Catamarans, которая строит лодки Stealth.

«Все яхтсмены в порядке. Это очень большое разочарование, но что мы можем поделать?», – заявил он.

Три оставшихся катамарана Stealth – Phantom V, Top Cat и Galeforce – по-прежнему в игре. Однако уже подтверждено, что из соревнований выбыл тримаран Adrenaline.

«Лодка получила повреждение в кормовой части и сейчас уже находится на верфи», – добавил Дигглман.

«Я также слышал о проблемах на еще одном тримаране, но там команда провела успешный ремонт и они будут участвовать в сегодняшней гонке», – рассказал представитель верф Asia Catamarans. В протоколе гонок под это описание попадает лодка Off-Line, которая пропустила первый день, но продолжила борьбу во второй.

По итогам первого дня регаты в классе Multihull Racing лидировала лодка Three Itch Дэниэла Мура, следом шел Thor Генри Кэя, а замыкал тройку Galeforce Кирилла Сташевского (подробнее об этой команде читайте здесь).

 

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