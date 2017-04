Недвижимость на Пхукете: Оформляйте как свое Эксперт юридической фирмы Duensing Kippen рассказывает об опасностях оформления недвижимости на компанию. 3 Апреля 2017 12:29:13 Владение жильем через тайскую компанию с номинальными акционерами может грозить штрафом и тюрьмой. Фото: Neajjean Один из популярных способов обхода законодательных ограничений на владение землей в Таиланде – оформление активов на тайскую компанию. Не делайте так. Хотя многие иностранцы на практике прибегают к подобному трюку, в целом соответствующее решение нельзя назвать взвешенным и мудрым. И вот почему. Правовая отвественность Действительно, зарегистрированная в Таиланде компания может владеть землей, если в составе ее акционеров есть не менее двух тайских граждан, которым принадлежит более половины акционерного капитала. Однако они не могут быть акционерами номинальными, то есть исключительно на словах, но не на деле. Необходимо, чтобы эти держатели акций были настоящими инвесторами в компанию, заплатившими деньги за ту долю, которой владеют. Если официальные лица установят, что акционеры на деле таковыми не являются, то и обоим номиналам и стоящему за ними за ними иностранцу-бенефициару грозят тюрьма, штраф или оба вида наказания одновременно. Также компания-нарушитель может быть закрыта, и Земельный департамент может принудить ее избавиться от всех находящихся в собственности земельных активов. Более того, законодательство Таиланда не признает компаний, учрежденных лишь для того, чтобы владеть теми или иными активами, не ведя при этом никакого реального бизнеса. Если тайская компания не осуществляет деятельности (и не платит налоги), ей грозит закрытие. Финансовые издержки Владение земельными активами через тайскую компанию может оказаться более затратным делом, чем многие думают. Ниже можно ознакомиться со списком издержек. • Каждый год тайская компания платит за за следующие вещи: 1. Подготовка, аудит и подача бухгалтерского отчета. 2. Подготовка и подача заявления на возврат налогов. 3. Подготовка и подача полугодового заявления на возврат налогов (после первого года работы). • Тайская компания должна иметь официальных адрес регистрации. Если в собственности структуры нет подходящего объекта недвижимости, то за его аренду придется заплатить. • Если компания владеет недвижимостью, которая приносит или теоретически должна приносить доход от сдачи в аренду – включая, к примеру, случай проживания на объекте директора даже на безвозмездной основе – необходимо уплачивать соответствующий налог, которого бы не было, если бы вы просто имели в собственности виллу или квартиру, оформленную в вашу собственность. • При перепродаже объекта недвижимости также компания-собственник: 1. Как правило, платит более высокий налог, чем физическое лицо. 2. При перепродаже через пять лет после покупки платит с суммы сделки не 0,5% налога (такова ставка для физических лиц), а 3,3%. Офшорные компании Офшорные компании, зарегистрированные на Британских виргинских островах или где-либо еще, также не являются решением проблемы. Хотя к таким структурам не применимы указанные в первой части статьи требования правовой ответственности, все упомянутые во второй части финансовые издержки применяются в полной мере (кроме, пожалуй, издержек на ведение бухгалтерского учета). К тому же, офшорные структуры все равно не имеют права владеть землей в Таиланде. За рядом нескольких исключений, у инвестора просто нет юридических или финансовых резонов регистрировать тайскую недвижимость на офшорную структуру. Выход есть Коротко говоря, иностранцы в Таиланде могут владеть домами и квартирами, а также могут арендовать землю на условиях договора лизинга, который можно составить таким образом, чтобы инвестиции были защищены – и без перечисленных выше минусов. А о владении недвижимостью через тайскую компанию лучше забыть. Duensing Kippen – юридическая компания, специализирующаяся на гражданском и коммерческом законодательстве. Офисы компании находятся на Пхукете и в Бангкоке. Аффилированные представительства можно найти в 45 странах мира. Подробнее о компании на сайте duensingkippen.com. Добавьте новостную ленту на свой сайт В Чианг-Рае изъяли партию наркотиков на 600 млн бат Королевский стиль: Традиционный тайский наряд для официальных мероприятий Промоушен Primal FC дебютировал на Пхукете Ресторан PRU: С фермы – на стол Прокомментировать эту историю Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus