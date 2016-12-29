Недвижимость на Пхукете: Mai Khao Beach Condotel

Проект Mai Khao Beach Condotel предоставляет инвесторам возможность войти на пхукетский рынок недвижимости за сумму от 1,5 млн бат.

2 Января 2017 13:32:22

Ежегодно на Пхукете запускается несколько интересных и привлекательных жилых проектов, инвестиции в которые выглядят, как минимум, достойными рассмотрения. Однако в большинстве случаев весь анализ заканчивается после пересчета цен в рубли. Девальвация 2014 года отнюдь не позитивно сказалась на уровне входного билета на этот рынок. Mai Khao Beach Condotel, строящийся на одноименном пляже, выделяется из общего ряда тем, что сочетает инвестиционную привлекательность и доступную входную планку.

Обзор проекта

Mai Khao Beach Condotel – восьмиэтажный жилой комплекс на 320 квартир с богатой инфраструктурой, включающей девять бассейнов, ресторан, кафе и бар, фитнес-центр, детский клуб, парковку на 160 автомобилей.

Кондотель расположится в окружении пятизвездочных отелей, таких как JW Marriott, Renaissance, Centara Grand West Sands, Holiday Inn и Anantara. Плюс в пяти минутах пешком находится аквапарк Splash Jungle, а чуть подальше – поля для гольфа Blue Canyon Country Club. Что касается моря, то до пляжа от кондотеля будет меньше 500 метров.

Застройщик Thai Business Development Company Group (TBD) планирует брендировать комплекс как Ramada (4,5 звезд). В качестве управляющей компании выбран международный гигант Wyndham, с которым уже прошли первые переговоры. В разработке комплекса участвовали французские дизайнеры, над концепцией также работали европейские специалисты, а в отделке планируется использовать современные материалы, которые еще не применялись на Пхукете (компания приглашает оценить их в шоу-руме).

Жилой фонд кондотеля будет состоять из квартир с одной и двумя спальнями, причем первых будет большинство (288 юнитов в сумме). Площадь квартир – от 36 кв. м. до 85 кв. м. В настоящий момент застройщик приводит следующие цены: 36 кв.м. – 1,5 млн бат, 53 кв. м. – 2,2 млн бат, 72 кв. м. – 3 млн бат.

«Изучив рынок недвижимости в районе пляжа Май-Кхао, мы пришли к выводу, что можем гарантировать, что в ходе строительства цены поднимутся минимум на 100%, а квартиры будут пользоваться большим спросом у инвесторов для сдачи в аренду через управляющие компании», – говорит директор по продажам Игорь Протасов. В подтверждение своих слов девелопер предлагает гарантию доходности в размере до 12% на пять лет.

«Мы с уверенностью заверяем, что это самые низкие цены на Пхукете в лучшей локации», – добавляет он.

Инвестиционная привлекательность

Отвечая на вопрос о том, какой параметр критичен при оценке недвижимости на Пхукете, многие специалисты сразу говорят, что это – имя девелопера. С послужным списком у TBD проблем нет. Предыдущие проекты компании, такие как Nai Harn Beach Condominium (NBC), Naiharn Condominium (NC) или Palm Oasis Hotel, были сданы в срок.

«Гордостью нашей компании является завершение проектов в срок без задержек и согласно контрактам, в то же время сохраняя дизайн и качество европейского уровня. В предыдущих проектах мы всегда своевременно передавали права собственности покупателям и производили переоформление в течение 24 часов по прибытию клиента на оформление», – говорит Игорь Протасов.

Второй важный момент – юридические вопросы. Тайское законодательство предусматривает для иностранных инвесторов два варианта: долгосрочная аренда суммарно на 90 лет (Leasehold) и полная собственность (Freehold). Поскольку Mai Khao Beach Condotel представляет собой кондоминиум, то возможен любой из вариантов.

Схема контрактов в формате Leasehold сейчас имеет следующий вид: изначальный контракт на 30 лет плюс два продления, однако власти страны рассматривают возможность начать оформление контрактов сразу на 90 лет.

«Первый вариант – Leasehold на 90 лет с правом наследования, перепродажи и сдачи в аренду. С полной регистрацией в регистрационной палате Земельного департамента и всеми другими привилегиями. Плюс аренда на 90 лет не требует декларирования в России недвижимости за границей, но не исключает всех тех же прав, как на полную собственность», – перечисляет Протасов. В случае второго варианта – Freehold – квартиру также можно использовать в качестве банковского залога.

Еще один момент, о котором знают немногие, заключается в том, что при покупке недвижимости на сумму от 10 млн бат, покупатель получает право на инвестиционную визу для себя и членов своих семей (де-факто ПМЖ). TBD – одна из компаний, имеющих опыт оформления покупателям таких виз.

«Наша компания гарантирует покупателю и всем членам семьи открытие и бесплатное оформление бессрочной инвестиционной визы для постоянного проживания в Таиланде», – резюмирует Протасов.

Материал подготовлен совместно с TBD. Подробснее о проекте (включая цены, планировку квартир и т.д.) на сайте Mai Khao Beach Condotel и по телефону 082 444 0 555.