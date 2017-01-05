Недвижимость на Пхукете: Laguna Park

Поселок Laguna Park рассчитан на семейных покупателей, ищущих дом для постоянного (или, как минимум, регулярного) проживания на Пхукете.

5 Января 2017 10:09:14

Laguna Park • Тип: Жилой поселок • Местоположение: Лагуна • Застройщик: Laguna Propery • Жилой фонд: Таунхаусы (3 этажа, 2 cпальни, 4 ванные) и виллы (3 этажа, 4 спальни, 5 ванных) • Форма собственности: Долгосрочная аренда • Цены: 9,3 млн бат (таунхаус) и 14,9 млн бат (вилла)

«Новости Пхукета» продолжают серию публикаций об актуальных предложениях недвижимости на острове. В этой колонке мы совместно с Laguna Property и Banyan Tree рассмотрим проект Laguna Park, представляющий собой отдельный поселок с таунхаусами и виллами на территории Лагуны.

В первом выпуске специального проекта «Недвижимость на Пхукете» мы рассмотрели апарт-отель Cassia, нацеленный на инвесторов, желающих приобрести жилье для сдачи в аренду и иногда останавливаться в купленной квартире самим. Сегодня на повестке дня – комплекс Laguna Park, рассчитанный на совсем другую целевую аудиторию: семейных покупателей, ищущих дом для постоянного (или, как минимум, регулярного) проживания на Пхукете. Возможность сдавать дом в Laguna Park, разумеется, тоже есть, но главная идея – это все-таки «второй или даже первый дом в тропиках» в рамках семейной концепции Growing Together («Растем вместе»).

Обзор проекта

Laguna Park – это отдельный поселок с таунхаусами и виллами, находящийся на территории интегрированного гостинично-курортного комплекса Laguna Phuket. Жилой проект располагается недалеко от въезда в Лагуну. Он непосредственно прилегает к живописным полям для гольфа, представляя собой закрытый поселок в тихом и уютном месте. Бесплатный транспорт, курсирующие по всей Лагуне, позволяют жильцам и гостям Laguna Park удобно добираться и до побережья, и до ресторанов, и до прочей инфраструктуры.

На территории Laguna Park имеются собственный бассейн, а также игровая площадка. Жилой фонд проекта состоит из таунхаусов и отдельных вилл.

Трехэтажные таунхаусы спроектированы в современном стиле, традиционно пользующимся популярностью на Пхукете, и рассчитаны на «семейные пары и растущие семьи». На первом этаже каждого из них находятся гостиная и кухня, на втором – две спальни, на третьем – зона отдыха в виде террасы (газебо), которую можно оборудовать по своему вкусу: установить джакузи, устроить зону для барбекю или организовать третью спальню с собственным балконом.

По умолчанию в каждом здании четыре ванные комнаты, цены начинаются от 9,3 млн бат, парковка рассчитана на две машины. Если есть желание получить больше пространства как внутри, так и снаружи, то можно обратить внимание на угловые таунхаусы.

Отдельно стоящие виллы в Laguna Park трехэтажные, но значительно более просторные. На первом этаже располагаются гостиная, спальня/кабинет и кухня. На втором этаже – три спальни, а на третьем – терраса. Как и в случае с таунхаусами, владелец может изменить дом под себя в рамках предложенных застройщиком вариантов. В частности, можно организовать бассейн на третьем этаже или дополнительную спальню. Каждая вилла окружена небольшой лужайкой и имеет собственную парковку на две машины, цена – от 14,9 млн бат.

И таунхаусы, и виллы отличаются впечатляющего размера окнами, так что в течение всего дня помещения залиты светом.

Действующие спецпредложения

Как и год назад, в высокий сезон застройщик предлагает бонусы для покупателей недвижимости в Laguna Park. Как пояснил глава Banyan Tree Property Стюарт Ридинг, в этот раз их два.

«В честь праздничного сезона и для упрощения покупки мы предлагаем рассрочку под 5% годовых на период в пять лет. Кроме того, в качестве дополнительного подарка, покупатель получает бесплатный комплект мебели, чтобы можно было насладиться новым домом сразу же. Также, чтобы вы могли оценить ваш новый образ жизни, мы предоставляем пятилетнее членство в Laguna Phuket Golf Course и в Angsana Vacation Club, которое дает возможность бесплатно останавливаться в отелях этой сети», – заявил господин Ридинг.

Впрочем, главный бонус – это возможность постоянно жить с семьей в Лагуне с удобным доступом ко всей инфраструктуре комплекса, включая поля для гольфа, рестораны, СПА, розничные торговые точки и так далее. Собирательно в Лагуне эту концепцию именуют Laguna Lifestyle.

Инвестиции

Как и другие объекты в Лагуне, таунхаусы и виллы в Laguna Park предлагаются инвесторам на условиях долгосрочной аренды (Leashold) на 30 лет с возможностью продления. У компании есть собственная программа по управлению недвижимостью и сдаче ее в аренду от лица владельца, но, в отличие от Cassia, о полном отельном менедж-менте речи не идет.

Что касается поддержания объекта в первозданном виде, то эта опция также предусмотрена – Лагуна предоставляет все необходимые услуги по уборке, ремонту, уходу за домом и садом и так далее. Все эти дополнительные опции покупатель может оформить по своему желанию.

Если же говорить о динамике цен на недвижимость в Laguna Park, то можно привести следующий пример. На запуске Laguna Park в сентябре 2013 года самый доступный таунхаус можно было приобрести за 6 млн бат, сейчас – спустя три года – цены начинаются от 9 млн бат. При этом Лагуна подчеркивает, что рыночный потенциал комплекса стабильно высок и спрос не демонстрирует тенденций к снижению.

Подробнее о Laguna Park можно узнать на сайте www.lagunaproperty.com/laguna-park, там же размещен план поселка, планировки таунхаусов и вилл, ответы на часто задаваемые вопросы. Электронная почта: [email protected], телефон: 076 362 333.

Материал подготовлен в рамках партнерского проекта с Banyan Tree и Laguna Property.