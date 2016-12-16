Недвижимость на Пхукете: Cassia

Проект Cassia примечателен расположением, форматом, а также возможностью «войти» в Лагуну с суммой в 5,5 млн бат.

20 Декабря 2016 12:00:07

Cassia Phuket • Тип: Апарт-отель • Местоположение: Лагуна • Застройщик: Laguna Propery • Менеджмент: Banyan Tree • Жилой фонд: Квартиры с 1 и 2 спальнями (с мезонином и без) • Форма собственности: Долгосрочная аренда • Цены: от 5,5 млн бат Стюард Ридинг, глава Banyan Tree Group Property: «Мы рады, что с момента запуска в 2015 году Cassia получила столь воодушевленный отклик, благодаря своим качествам как в плане инвестиций, так и стиля жизни. Это не просто доступное и безопасное вложение средств, Cassia предлагает покупателям новое измерение в отдыхе и стиле жизни».

Начиная с этого номера газеты, «Новости Пхукета» запускают серию регулярных материалов об инвестиционных предложениях недвижимости на острове. В первой колонке мы совместно с Laguna Property и Banyan Tree рассмотрим проект Cassia Phuket, представляющий собой апарт-отель и занимающий промежуточное положение между обычным жилым комплексом и гостиницей. В этом и в следующих материалах мы постараемся заглянуть несколько глубже, чем это обычно делают сайты, предлагающие инвестиции в недвижимость Пхукета.

Проект Cassia интересен, прежде всего, своим расположением и форматом апарт-отеля. С кондоминиумом или апартаментами его роднит то, что жилой фонд состоит из полноценных квартир, где есть, к примеру, кухни. Общее с гостиницей то, что жильцам предоставляется отельный сервис, к примеру, завтраки каждое утро. Сейчас под брендом Cassia в Азии работают четыре комплекса, один из которых находится на Пхукете. В настоящий момент реализуется вторая фаза этого проекта.

Обзор проекта

Пхукетская Cassia находится на территории интегрированного гостинично-курортного комплекса Laguna Phuket, который развивается как единое целое. Это дает страховку от непредсказуемого изменения вида из окна или появления по соседству огромного торгового комплекса. Laguna следит за своим имиджем пятизвездочного курорта, где зелени больше чем бетона, а от отельного номера до ресторана можно добраться на внутреннем шаттле или на пароме.

Среди брендов Лагуны, апарт-отель Cassia выделяется еще и тем, что он рассчитан на молодежную и активную аудиторию отдыхающих. Это доступное в ценовом плане предложение, притом что находится комплекс в окружении премиальных отелей, люксовых вилл и гольф-полей мирового уровня.

Сам комплекс состоит из двух корпусов, в жилом фонде – апартаменты на одну и две спальни с мезонином или без. Квартиры с одной спальней имеют общую площадь 40-52 кв. м., мезонин – 10-14 кв. м. Квартиры с двумя спальнями более просторны – 62-86 кв. м. на первом этаже плюс мезонин. В квартирах с двумя спальнями и мезонином есть также дополнительная комната для хранения вещей, которую, впрочем, можно превратить в игровую для детей или зону отдыха для взрослых.

Для каждого из четырех типов квартир существует еще по четыре варианта планировки в зависимости от места расположения апартаментов в комплексе. Все апартаменты имеют собственную кухню и шикарный вид на море, лагуну или тропические пейзажи. Во внутренней атмосфере преобладают яркие краски и естественное освещение.

Все перечисленные выше пункты роднят Cassia с многоквартирным жилым комплексом, однако по ряду других параметров проект ближе к отелю. В частности, постояльцам предлагаются завтраки каждое утро, услуги прачечной, уборка, WiFi и другие сервисы, которые можно ожидать в хорошей гостинице. Отличительная черта именно Cassia – возможность настраивать список нужных сервисов и частоту услуг под себя. На сайте проекта об этом говорится так: «Мы позволяем вам настроить отдых под себя – это наша мантра». Целевая аудитория постояльцев – молодые семьи и компании друзей.

Инвестиционная программа

Сейчас цены на апартаменты в Cassia начинаются от 5,5 млн бат за полностью меблированную квартиру, готовую к сдаче в аренду. Апартаменты предлагаются инвесторам на условиях долгосрочной аренды (Leashold) на 30 лет с возможностью продления. Менеджментом занимается группа Banyan Tree, под собственным брендом которой в Лагуне работают несколько премиальных проектов. Всего же Banyan Tree Group управляет более чем 30 гостиницами и курортными комплексами, 70 спа-центрами, 90 торговыми галереями, а также тремя крупными полями для гольфа в 28 странах.

Поддержку Banyan Tree застройщик приводит в качестве одного из пунктов инвестиционной привлекательности Cassia, равно как устойчивый рыночный потенциал и привлекательный вступительный уровень цен (в доступном ценовом сегменте Лагуна начала работать недавно, как правило, другие предложения гораздо дороже 5,5 млн бат). Также формат проекта обеспечивает более низкие эксплуатационные расходы по сравнению с другими объектами в Лагуне.

Покупателям предлагаются две схемы сдачи объекта в аренду. Программа инвестиционной аренды позволяет владельцам проживать в апартаментах до 30 дней в году за исключением пикового сезона (это дает максимальный доход от сдачи в аренду). Апартаменты в данной программе имеют приоритет при аренде. Программа для проживания позволяет владельцам проводить в апартаментах до 90 дней в году, включая высокий сезон. Апартаменты по этой программе сдаются в аренду во вторую очередь.

При этом с 2016 года Banyan Tree Group и Laguna Phuket повысили уровень гарантированной доходности от сдачи в аренду до 7% годовых на вложенную сумму. Гарантия доходности предоставляется на трехлетний срок.

Другие бонусы

Cassia входит в список объектов, владельцы квартир в которых имеют привилегии Sanctuary Club группы Banyan Tree. По клубной карте Sanctuary предоставляются скидки во всех 43 гостиницах и курортных комплексах, спа и торговых центрах сети. Размеры скидок достигают 30% и распространяются, среди прочего, на еду и напитки в ресторанах, аренду полей для гольфа, экскурсии и так далее.

Также владельцы могут обменять часть своего ежегодного права на проживание в Cassia Phuket на бесплатное пребывание в других отелях и курортах сети. Дополнительную информацию о Cassia можно получить по телефону +66 76 362 333, электронной почте [email protected] и на сайте www.cassiaresidences.com (доступна версия на русском языке).

Материал подготовлен в рамках партнерского проекта с Banyan Tree и Laguna Property.