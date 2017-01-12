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Недвижимость на Пхукете: Banyan Tree Grand Residences

Banyan Tree Grand Residences – коллекция из 19 люксовых вилл для тех, кто ищет идеал во всем.

Партнерский материал

17 Января 2017 09:44:24

В заключительной статье из серии материалов о недвижимости пхукетской Лагуны, «Новости Пхукета» и Laguna Property рассказывают о новом комплексе вилл люксового уровня Banyan Tree Grand Residences. Выставочная вилла уже открыта для просмотра.

Проект Banyan Tree Grand Residences был запущен ровно год назад, и сейчас Laguna Property и Banyan Tree готовы продемонстрировать, как именно выглядит воплощение роскоши у пляжа Банг-Тао. Banyan Tree Grand Residences – это коллекция из 19 вилл, каждая из которых грандиозна во всех смыслах слова.

«Banyan Tree Group знаменита по всему миру своим тщательным отбором мест с удивительно красивой природой и созданием там отелей, курортов и эксклюзивной недвижимости, которые выводят эти места на лидирующие позиции», – заявил, анонсируя проект, глава Banyan Tree Group Property Стюарт Ридинг.

«Расположенные у самой воды грандиозные резиденции представляют собой ответ на запросы самых взыскательных покупателей, которые хотят соединить утонченный, но расслабленный стиль жизни с максимальной роскошью отельного отдыха в эксклюзивном районе Пхукета, рядом с Banyan Tree Phuket Resort на территории Laguna Phuket», – добавил он.

На то, чтобы реализовать этот запрос, компания отвела участок площадью в 23 рая (около 36,8 тыс. кв. м) рядом с одним из озер пхукетской лагуны: недалеко от пляжа и гольф-клуба, но при этом в окружении тропических садов, обеспечивающих приватность на каждой из вилл. Между зданиями оставлено достаточно пространства, чтобы гости чувствовали себя максимально уединенно и могли ощутить слияние с природой, при этом отель Banyan Tree Phuket Resort действительно находится недалеко, на другом берегу озера.

Обзор проекта

В основе концепции Banyan Tree Grand Residences лежат годы опыта группы в создании вилл и отелей, идеально сливающихся с идиллическим окружением. Непосредственно в данном случае Banyan Tree остановилась на смеси классического тайского дизайна (с остроконечными крышами и уютным внутренним двориком) и последних достижений в плане технологий. Благодаря тропическому ландшафту и растительности, закрывающей здания от внешнего мира, традиционная тайская эстетика становится еще более ярко выраженной.

Сразу за главным входом на виллу гостей встречает прохлада и легкий сумрак холла, а за ними – зеленый внутренний дворик, расположенный строго по центру здания. Вдоль левой анфилады располагаются четыре спальни с ванными en-suite (вплоть до главной спальни в другом конце здания), вдоль правой – еще одна спальня и все дополнительные помещения, включая комнату для горничной, прачечную и кухню. Затем анфилады вливаются в просторную гостиную с прилегающей к ней столовой и комнатой многоцелевого назначения, которую жильцы могут использовать на свой вкус.

Из гостиной открывается выход на террасу с зонтиками и шезлонгами, в конце которой располагается бассейн Infinity, выходящий к самой лагуне (и оборудованный встроенным джакузи).

Общая площадь каждой виллы – около 760 кв. м, а площадь участков варьируется от 1310 до 2170 кв. м. Внушительные размеры и высокие потолки создают ощущение классического особняка или музея, при этом отделанного современными материалами и оборудованного высококлассной техникой. Пол на каждой вилле выложен большими гладкими каменными плитами, без заметных для глаза швов, идущими от входа и по всему дому, а блеск отполированного дерева подчеркивается естественным освещением, которое проникает в дом сквозь окна и балконные двери, идущие от пола до сводчатых потолков. Лампы, размещенные высоко над головой в специальных углублениях, добавляют золотистое свечение к декору, который владелец виллы может подобрать в соответствии с собственным вкусом.

Привилегиии бонусы

Banyan Tree Grand Residences надежно укрыты от внешнего мира не только тропическими зарослями, но и своим месторасположением на территории Лагуны, представляющей собой интегрированный комплекс, где расположились престижные отели, гольф-клуб мирового уровня и вся необходимая инфраструктура, включая рестораны, бары, спортивные центры и пляжный клуб.

Покупатели вилл в Banyan Tree Grand Residences получают членство в Sanctuary Club с пакетом привилегий во всемирной сети из более 40 курортов и отелей, а также свыше 60 СПА и 80 торговых галерей. Также автоматически выдается членство в чемпионском гольф-клубе Laguna Phuket, который был признан лучшим в Таиланде на церемонии World Golf Awards 2015. Кроме этого, пакет бонусов включает участие в программе Banyan Tree Private Collection, предполагающей пятилетнее право на бесплатный отдых в целом ряде отелей и курортов по всему миру, а также скидки и приоритетный статус при обслуживании.

Менеджмент вилл в Banyan Tree Grand Residences будут осуществлять специалисты группы Banyan Tree, которые обеспечат владельцу и его семье максимально комфортное проживание, взяв на себя все вопросы обслуживания здания; ухода за домом, садом и бассейном; ремонта и поддержания виллы в первоклассном состоянии. Также среди услуг предоставляется круглосуточная консьерж-служба. Вопросами сдачи виллы в аренду, если владелец примет такое решение, также будет заниматься бренд Banyan Tree.

Выставочная вилла в Banyan Tree Grand Residence уже открыта для ознакомления. Дополнительную информацию можно получить у специалистов Laguna Property по телефону 076 362 333 и электронной почте info@ lagunaproperty.com.

Материал подготовлен совместно с Laguna Property. О других предложениях Laguna Property читайте по этим ссылкам: Cassia, Laguna Park, Angsana Beachfront Residences.

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