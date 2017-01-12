Недвижимость на Пхукете: Angsana Beachfront Residences

Angsana Beachfront Residences – редкая возможность вложиться в недвижимость у самого пляжа Банг-Тао. Причем на правах Freehold.

12 Января 2017 11:11:17

В предыдущих материалах серии «Недвижимость на Пхукете» мы совместно с Laguna Propertу рассмотрели апарт-отель Cassia и поселок Laguna Park. Сейчас же время для предложения более высокого уровня – Angsana Beachfront Residences, люксового кондоминиума на территории Лагуны, предоставляющего редкую возможность вложиться в недвижимость у самого пляжа Банг-Тао. Подобные предложения на рынке появляются нечасто.

Проект Angsana Beachfront Residences примечателен сразу несколькими параметрами. Во-первых, это первое предложение квартир под брендом Angsana в Таиланде. Во-вторых, комплекс находится прямо у самого пляжа, до которого буквально несколько шагов. В-третьих, Angsana Beachfront Residences – это кондоминиум, что позволяет стать обладателем недвижимости в Лагуне на правах полной собственности (Freehold). В четвертых – площадь квартир действительно впечатляющая по сравнению с другими предложениями на Пхукете.

Обзор проекта

Проект предполагает строительство пяти трехэтажных зданий непосредственно на первой линии пляжа Банг-Тао. На каждом из этажей расположатся по две квартиры, так что в целом жилой фонд – это 30 эксклюзивных квартир на две и три спальни. При этом на последнем этаже будут находиться двухуровневые пентхаусы, с просторной жилой зоной и отдельной террасой и бассейном на крыше.

Каждая из 30 квартир будет располагать собственной открытой террасой с видом на Андаманское море и индивидуальным бассейном. Покупателям жилья на первом этаже также достанется небольшой садик. Комплекс расположится по соседству с престижным отелем Angsana Laguna Phuket Resort и пляжным клубом Xana. Подъездную дорогу и парковку планируется организовать не у фасада комплекса, а со стороны одного из озер Лагуны, так что вид на море ничто не нарушит (плюс есть возможность удобного трансфера на бесплатных шаттлах по воде).

Площадь квартир с двумя спальнями будет варьироваться в пределах 214-304 кв. м, а юнитов на три спальни – 277-351 кв. м. К примеру, план квартиры с тремя спальнями на верхнем этаже первого здания предполагает 202 кв. м жилой площади и террасу на 24 кв. м, а дополнительно – отдельную зону на крыше площадью 110 кв. м, почти половина из которых приходится на бассейн. Все спальни в квартирах имеют ванные en-suite.

Покупателям предлагаются разные варианты планировки, также при желании существует возможность получить под заказ квартиру с четырьмя спальнями. Оформлено жилье в современном тайском стиле, к которому добавлено самое передовое оснащение.

«Получившая целый ряд наград команда дизайнеров Banyan Tree создала жилой комплекс, где максимально учитываются панорамный вид и морской бриз, которые дополняют стиль интерьеров», – отметил, говоря о проекте, глава Banyan Tree Group Property Стюарт Ридинг.

Инфраструктура и привилегии

Владельцы жилья в Angsana Beachfront Residences будут иметь доступ к сервисам курорта Angsana Laguna Phuket Resort, таким как тренажерный зал, рестораны, спа-центр Angsana, пляжный клуб Xana. Также от жилого комплекса можно удобно добраться до всей инфраструктуры Лагуны, включая поля для гольфа (членство включено), шоппинг-центр и СПА.

Владение квартирой в Angsana Beachfront Residence предполагает членство в Sanctuary Club, которое дает разнообразные бонусы и привилегии в заведениях всемирной сети из более 40 курортов и отелей, а также свыше 60 СПА и 80 торговых галерей. Скидки для членов клуба достигают 30%. Кроме того, владельцы квартир, участвующие в программе инвестиционной аренды (о ней ниже), смогут обменять часть своего ежегодного проживания в Angsana Beachfront Residences на проживание в других отелях сети, участвующих в программе. Также все владельцы квартир получат бесплатные пять лет членства в клубе Angsana Vacation Club.

Инвестиционная привлекательность

Angsana Laguna Phuket Resort будет предоставлять полный спектр услуг по управлению недвижимостью, включая очистку бассейна, озеленение, борьбу с вредителями, профилактическое обслуживание, общий ремонт, уборку и другие подобные услуги. В комплексе будет обеспечено круглосуточное присутствие охраны, а также консьерж-служба, которая позаботится о насущных потребностях жильцов.

Что касается сдачи приобретенного жилья в аренду, то заниматься менеджментом в этой сфере будет также бренд Angsana. Покупателям предлагаются две схемы аренды: инвестиционная программа и программа для проживания.

Инвестиционная программа аренды позволяет владельцам проживать в апартаментах до 60 дней в году в целях обеспечения максимальной доходности от аренды. Квартиры по такой программе будут использоваться для аренды в первую очередь.

Программа для проживания позволяет владельцам проживать до 365 дней в году и предполагает более гибкое соотношение дохода и приемуществ жизни в Лагуне. Владельцы получают возможность сдавать свои квартиры в аренду на эксклюзивной основе на короткий или длительный период. При этом, сдача таких квартир в аренду будет осуществлятся во вторую очередь.

«Уникальный опыт Angsana позволит каждому владельцу выгодно сдавать недвижимость на короткий или длительный срок», – сообщает Laguna Property.

Квартиры будут доступны на правах полной собственности (Freehold) как для граждан Таиланда, так и для инвесторов из других государств. Однако в соответствии с действующим тайским законодательством, иностранцы могут приобрести не более 49 % продаваемой площади кондоминиума на правах Freehold. Остальные квартиры могут быть приобретены на основе долгосрочной аренды (Leasehold).

Заинтересованные инвесторы уже сейчас могут посетить выставочный образец квартиры Angsana Beachfront Residence. Получить подробную информацию и записаться на просмотр можно в отделе продаж недвижимости Laguna Property по телефону 076 362 333 или по электронной почте info @lagunaproperty.com.

Материал подготовлен совместно с Laguna Property.