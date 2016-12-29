Недвижимость на Пхукете: Andamaya

Cтроящийся на западном побережье Пхукета жилой комплекс Andamaya может с полным правом считаться претендентом на звание кондоминиума с самым лучшим видом на море в этой части острова.

2 Января 2017 13:36:29

Впрочем, одним видом на море этим отличительные черты проекта не ограничиваются. Andamaya – это попытка совместить плюсы кондоминиумов и частных вилл, одновременно предложив рынку привлекательную цену за квадратный метр.

За проектом Andamaya стоят два европейских профессионала – Патрик Сарфати и Мишель Киаппетта. Оба бизнесмена давно живут и работают на Пхукете. Сарфати недавно реализовал проект отеля Siamaya Holiday Resort, а за плечами Киаппетты – шесть объектов, включая Surin Saibai, Asia Baan Villas, Surin Sabai Condo, Cherng Lay Condo and Villas и другие проекты.

Официальный запуск Andamaya состоялся в октябре этого года, но Сарфати признается, что о подобном проекте он с партнером думал еще 12 лет назад.

«Мишель приобрел этот участок много лет назад, но к нему не было подъездной дороги. Когда я впервые увидел эту землю, то сразу сказал ему, чтобы он дал мне знать, если это изменится. А около полутора лет назад к участку открылся просто идеальный доступ, что позволило нам начать реализовывать проект, который мы хотели запустить давным-давно», – рассказывает Сарфати.

«Мы хотели создать что-то такое, чего еще никто не делал. Мы отбросили идею строительства вилл. Нам хотелось предложить нечто, чего мы нигде не видели. Мы хотели предложить пространство и объем, простоту доступа на транспорте, атмосферу тихой жизни в подобающем окружении», – говорит девелопер, подчеркивая, что комплекс задумывался как люксовый и не мейнстримовый.

«Также мы хотели предложить конкурентоспособную цену за квадратный метр и высочайшие европейские стандарты строительства», – добавляет он.

В итоге из этой концепции родилась Andamaya – люксовый кондоминиум из трех зданий на 21 квартиру плюс вилла и два пентхауса. Расположенный на склоне холма в южной части Сурина, комплекс органично вписан в окружающий пейзаж. Расстояние до пляжа – всего лишь 500 м, все апартаменты имеют панорамный вид на океан и собственные бассейны (кроме студий).

«Когда заходит речь о покупке недвижимости на Пхукете, два главных и самых частых вопроса от клиентов: как далеко до пляжа и есть ли вид на море», – объясняет Сарфати.

Жилой фонд проекта состоит из всего лишь 25 юнитов, по одному или двум на этаж. Квартиры варьируются в размерах от студий (50 кв. м) до апартаментов с 4 спальнями (334 кв. м), также предлагаются два пентхауса (336 кв. м) и роскошная Sky Villa (600 кв. м). У каждого из апартаментов есть своя собственная крытая парковка и кладовая, в задней части всех зданий располагается помещение для прислуги и гостевая студия. При этом покупатель может заказать отделку по собственному желанию, включая даже выбор напольной плитки.

Инфраструктура комплекса включает общий бассейн и спортивный зал с первоклассным оборудованием на 400 кв. м. Окружают Andamaya исключительно гостиницы премиального уровня и виллы.

«Мы уверены, что Сурин станет следующим туристическим хабом Пхукета после Патонга. Он находится на полпути между Патонгом и аэропортом, и выбранной нами локации расположились лишь высококлассные гостиницы, никаких обувных коробок многоквартирных кондоминиумов», – говорит Сарфати.

По словам девелопера, Andamaya ориентируется на покупателей, которым актуально дорогое и высококачественное жилье в районах с низкой плотностью застройки. Сурин под это определение как раз подходит.

Жилье в Andamaya предлагается как на правах Leashold, так и Freehold, поскольку комплекс представляет собой кондоминиум. Цены начинаются от 6,7 млн бат за студию, при этом застройщик прогнозирует, что сдавать такую студию в аренду можно будет за 3-5 тыс. бат в сутки в зависимости от сезона.

Узнать больше об Andamaya можно на сайте andamaya.com, по эл. почте [email protected] или по телефонам +66 84 848 5273 и +66 84 850 5829. Материал подготовлен совместно с Andamaya.