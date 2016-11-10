Недовольный клиент разгромил банкомат в Патонге

Полиция Пхукета задержала мужчину, разгромившего банкомат, который выдал ошибку при внесении наличных денег на счет.

10 Ноября 2016 13:27:41

Недовольный клиент банка Krung Thai вывел из строя банкомат. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция получила сообщение об инциденте с банкоматом Krung Thai Bank около 3:00 ночи среды, 9 ноября. Менеджер отделения Khrun Thai на Rath-U-Thit 200 Pi Rd. пришел в полицейский участок и написал заявление о порче банковского имущества.

Установление личности вандала не заняло много времени. Как пояснили сотрудник полиции Патонга, попросивший не указывать своего имени, им оказался 34-летний Ануча Джантавонг.

На допросе в полиции Ануча рассказал, что после внесения денег в банкомат устройство отказалось зафиксировать транзакцию в банковской книжке. Это привело мужчину в ярость и он выместил злобу на банкомате.

Полиция пока не приняла решения, возбуждать ли дело и по каким статьям.