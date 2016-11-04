Не менее 11 человек пострадали в аварии с участием автобуса

Междугородний автобус, следовавший из Сураттхани на Пхукет, перевернулся на шоссе в провинции Пханг-Нга.

4 Ноября 2016 16:15:11

Авария произошла на Phetkasem Rd в районе Thai Muang Hospital около 13:30 пятницы, 4 ноября. По неустановленной причине автобус вылетел с проезжей части и рухнул на бок в придорожную канаву. Пострадали не менее 11 человек.

На момент подготовки материала на месте событий еще работали спасатели. По сообщениям из провинции Пханг-Нга, двое пассажиров по-прежнему оставались зажатыми в салоне автобуса и экстренные службы принимали меры, чтобы их освободить.