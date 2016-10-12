NCPO подтвердило информацию об угрозе терактов в Банкгоке

В столице и окрестностях усилены меры безопасности после того как силовики получили информацию о возможных взрывах в период с 25 по 30 октября.

12 Октября 2016 10:57:32

В Банкгоке усилены меры безопасности. Фото: Patipat Janthong / Bangkok Post

Официальный представитель Национального совета за мир и порядок (NCPO) Пияпонг Клинпхан подтвердил, что усиление мер безопасности в Банкгоке связано с появившейся ранее информацией о том, что некоторые силы могут планировать теракты в столице в конце октября, сообщает Bangkok Post.

Согласно данным правоохранительных органов, речь идет о взрывах, для организации которых может быть использован начиненной взрывчаткой автомобиль. В качестве возможных целей злоумышленников называются аэропорты, парковки в торговых центрах, другие местах массового скопления людей.

По словам полковника Клинпхана, полиция и другие органы безопасности ведут активный мониторинг подозрительных активностей. В городе организованы пункты проверок на дорогах, принимаются другие меры.

Контроль за безопасностью был также усилен в аэропортах, включая Phuket International Airport и все комплексы, находящиеся под управлением госкорпорации Airports of Thailand (AoT),

Говоря о ситуации, официальный спикер NCPO назвал октябрь «политически значимым месяцем» и заявил, что официальные лица должны «быть готовы к любой ситуации».

Одновременно с этим премьер-министр Прают Чан-Оча призвал средства массовой информации не нагнетать панику и не «преувеличивать» полицейские предупреждения о возможных терактах. Ранее в этом году правоохранительные органы делали подобные объявления для повышения информированности населения и реакция на них зачастую была бурной.

Напомним, в середине августа этого года по южным провинциях Таиланда прокатилась волна взрывов и поджогов. Не стал исключение и Пхукет. 12 августа в Патонге сработали два взрывных устройства, в результате происшествия был ранен один человек. Также в двух магазинах были обнаружены не сработавшие зажигательные бомбы (подробнее читайте здесь). В связи со взрывами на Пхукете в розыск объявлены 10 человек (фотографии доступны здесь).

Годом ранее крупный теракт произошел в Бангкоке. В результате взрыв погибли 20 человек, более 100 получили ранения. Исполнитель задержан полицией.