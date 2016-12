Названы имена номинантов Thailand Property Awards 2016 Судейское жюри составило озвучило список номинантов 11-й ежегодной премии в области недвижимости Thailand Property Awards, организованной PropertyGuru Group при поддержке презентующего спонсора Hansgrohe и еще нескольких десятков партнеров, включая «Новости Пхукета». Материал партнеров 4 Сентября 2016 13:21:56 Фото: Thailand Property Awards Из 200 участников в финальный список вошли 36 компаний в 33 номинациях. Изначальное число заявок в этом году оказалось на треть выше прошлогоднего. Самое большое число номинаций у MQDC Magnolia Quality Development Corporation, имя которой в 2016 году фигурирует в девяти категориях, в том числе, Best Ultra Luxury Condo Development (Bangkok) и Best Luxury Condo Development (Bangkok). Организаторы премии отмечают, что сегмент кондоминиумов класса люкс является сейчас одним из самых активных в отрасли и именно он особо привлекателен для инвесторов из Таиланда и других азиатских стран. Кроме MQDC здесь номинированы SC Asset, Sansiri, Major Development и Menam Residences. Что касается новых номинаций, то в этом году организаторы премии выделили в отдельные группы высокоэтажные кондо и низкоэтажные кондо в Бангкоке, одновременно введя и разделения по стоимости предложения: отдельно для доступного жилья и отдельно для high-end. Также в этом году появилась номинация Best Community Retail Development. «Нынешний год оказался самым сложным для судей с того момента, как я присоединилась к жюри в 2014. В общей сложности было заявлено 214 кандидатов, что значительно выше, чем прошлогодние 163. Каждому из судей пришлось потратить гораздо больше времени и сил на посещение объектов и ревью, нежели год назад. Но тем не менее это был прекрасный опыт, поскольку мы получили превосходную возможность встретиться со множеством интересных девелоперов, дизайнеров и архитекторов, стоящих за этими проектами», – признается управляющий директор Jones Lang LaSalle (Thailand) и председатель жюри Thailand Property Awards 2016 Супхин Мечучеп. Весь процесс отбора кандидатов, включая инспекции объектов недвижимости, контролировала аудиторская компания BDO. «Критерии оценки включают множество принципиальных аспектов, таких как расположение объекта, дизайнерский концепт, маркетинговый успех, экологичность проекта, баланс цены и качества для покупателя. У нас был четкий список параметров, позволяющих решить, какой проект действительно достоин награды. И отдельно приятно видеть, что многие девелоперы высокого уровня вкладываются не только в Бангкок, но и в курортные районы страны», – добавлялет госпожа Мечучеп. Имена победителей Thailand Property Awards 2016 в категориях Best Developer, Best Green Development, Special Recognition in CSR, Special Recognition in Sustainable Development, Best Housing Development (Thailand), Best Condo Development (Thailand) и Best Commercial Development (Thailand) будут названы на гала-вечере 22 сентября. Полный список прочих номинантов Thailand Property Awards 2016 выглядит следующим образом.

DEVELOPER Best Boutique Developer Global Top Group Co Ltd

Lucky Living Properties Co Ltd

Siamese Asset Co Ltd DEVELOPMENT Best Ultra Luxury Condo Development (Bangkok) 98 Wireless, компания Sansiri PLC

Marque Sukhumvit, компания Major Residences Company Limited

The Residences at Mandarin Oriental, Bangkok, компания MQDC Magnolia Quality Development Corporation Best Luxury Condo Development (Bangkok) Magnolias Waterfront Residences at ICONSIAM, компания MQDC Magnolia Quality Development Corporation

Saladeang One, компания SC Asset Corporation PLC Best Low-Rise High End Condo Development (Bangkok) [email protected] , компания Lucky Living Properties Co Ltd Best High-Rise High End Condo Development (Bangkok) Menam Residences, компания Menam Residences Co Ltd

Whizdom Avenue Ratchada – Ladprao, компания MQDC Magnolia Quality Development Corporation Best Low-Rise Affordable Condo Development (Bangkok) Proud III Condominium, компания Tri Property Co Ltd

Villa Lasalle Sukhumvit 105, компания Origin Property Public Company Limited Best High-Rise Affordable Condo Development (Bangkok) Knightsbridge Sky River Ocean, компания Origin Property Public Company Limited

The Stage Taopoon Interchange, компания Real Asset Development Co Ltd

Whizdom Station Ratchada – Thapra, компания MQDC Magnolia Quality Development Corporation Limited Best Housing Development (Bangkok) 749 Residence, компания Pannaphat Development Co Ltd

Setthasiri Charan – Pinklao, компания Sansiri PLC

VILLAZZO 10, компания A-List Development Best Condo Development (Phuket) Saturdays Residence, компания Two Villa Tara Co Ltd

The Beachfront Oceanfront Condos and Villas, компания The Beachfront Oceanfront Condos and Villas

Twinpalms Residences MontAzure, компания MontAzure Best Residential Development (Phang Nga/Krabi) Phu Dahla Residences, компания Phu Petra Development Co Ltd

The Cleat Condominium, компания Save Solution Co Ltd Best Villa Development (Eastern Seaboard) Baan Dusit, компания Dusit Group

Nusa Chivani, компания Nusasiri Best Luxury Condo Development (Eastern Seaboard) Aeras Condominium, компания The Urban Property

One Tower Pratumnak, компания 1 Group Development

The Riviera Wongamat Beach, компания The Riviera Group Best Affordable Condo Development (Eastern Seaboard) Dusit Grand Park, компания Dusit Group

The Cloud, компания Global Top Group Best Residential Development (Hua Hin) La Bua Resort & Residence, компания Nordic Home Co Ltd

Falcon Hill, компания Falcon Hill Development Limited

Smart House Valley Development, компания Suppagarn Real Estate Service Co Ltd Best Luxury Villa Development (Hua Hin) MahaSamutr, компания PACE Development Best Residential Development (Chiang Mai) Astra Condo, компания Onsirin Group

The Spring Condominium, компания NTS Property Co Ltd Best Residential Development (Samui) Azur, компания Beach Republic Group

UniQue, компания Q71 Development Co Ltd

Villa Karpe Diem, компания Sea Bright View Limited Best Hotel Development Avani Riverside Bangkok, компания Minor International Best Community Retail Development theCOMMONS, компания The Commons Co Ltd Best Retail Development Siam Discovery, компания Siam Piwat Co Ltd DESIGN Best Residential Architectural Design Magnolias Waterfront Residences at ICONSIAM, компания MQDC Magnolia Quality Development Corporation

MahaSamutr, компания PACE Development

The Residences at Mandarin Oriental, Bangkok, компания MQDC Magnolia Quality Development Corporation

VILLAZZO 10, компания A-List Development Best Residential Interior Design Best Western Premier BayPhere Pattaya, компания Habitat Group Co Ltd

Magnolias Waterfront Residences at ICONSIAM, компания MQDC Magnolia Quality Development Corporation

The Residences at Mandarin Oriental, Bangkok, компания MQDC Magnolia Quality Development Corporation

X2 Vibe Pattaya SeaPhere, компания Fifth Avenue Development Co Ltd (как часть Habitat Group Co Ltd) Best Landscape Architectural Design Avani Riverside Bangkok Hotel, компания Minor Hotels

Hyde Sukhumvit 11, компания Grande Asset Hotels & Property Public Company Limited

[email protected] , компания Lucky Living Properties Co Ltd

VILLAZZO 10, компания A-List Development Best Hotel Architectural Design Avani Riverside Bangkok Hote, компания Minor Hotels Best Hotel Interior Design Avani Riverside Bangkok Hotel, компания Minor Hotels Best Retail Architectural Design theCOMMONS, компания The Commons Co Ltd

Whizdom 101, компания MQDC Magnolia Quality Development Corporation Победители в ключевых номинациях представят Таиланд на South East Asia Property Awards. Вручение этих премий состоится в ноябре. Газета «Новости Пхукета» является информационным спонсором Thailand Property Awards 2016. Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде Команды BISP выступили на Phuket International Cup Ужин с видом в Sunset Grill