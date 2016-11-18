Найтон зачистили от нелегального бизнеса

Ликвидация торговых точек и других объектов была осуществлена утром 18 ноября.

18 Ноября 2016 15:23:01

На пляже Найтон снесены 29 нелегальных построек.

Снос незаконных построек проконтролировали представители местной администрации, а также военные.

«Более 60 официальных лиц были задействованы в операции по ликвидации нелегального бизнеса, осуществлявшего деятельность на пляжной дороге у Найтона. Предприниматели не создали нам никаких проблем, пока мы занимались сносом. Жалоб не поступало», – рассказал глава национального парка Sirinat Китипхат Тарапибан.

«Некоторые из торговцев даже добровольно разобрали постройки. Больше никакого бизнеса на этой территории нет», – добавил он.

Как именно нарушили закон владельцы торговых точек, господин Тарапибан не пояснил.

«Я не знаю, в чем была причина», – признался он.