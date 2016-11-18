Найтон зачистили от нелегального бизнеса
Ликвидация торговых точек и других объектов была осуществлена утром 18 ноября.
Таньялак Сакут
18 Ноября 2016 15:23:01
Снос незаконных построек проконтролировали представители местной администрации, а также военные.
«Более 60 официальных лиц были задействованы в операции по ликвидации нелегального бизнеса, осуществлявшего деятельность на пляжной дороге у Найтона. Предприниматели не создали нам никаких проблем, пока мы занимались сносом. Жалоб не поступало», – рассказал глава национального парка Sirinat Китипхат Тарапибан.
«Некоторые из торговцев даже добровольно разобрали постройки. Больше никакого бизнеса на этой территории нет», – добавил он.
Как именно нарушили закон владельцы торговых точек, господин Тарапибан не пояснил.
«Я не знаю, в чем была причина», – признался он.