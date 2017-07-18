Найдены тела туристов, пропавших во время купания на пляже Фридом-Бич

Спасатели Kusoldharm Foundation подтвердили обнаружение тел двух китайских туристов, которые утром воскресенья отправились купаться на пляже Фридом-Бич и не вернулись на берег.

18 Июля 2017 18:19:51

Фото: Kusoldharm Foundation

Как рассказал «Новостям Пхукета» один из спасателей, тела 21-летних Вана Си Дуна и Го Цзы Цзе были обнаружены примерно в 500 м от берега. Нашли погибших около 13:00 вторника, 18 июля, через двое суток после того, как стало известно об их исчезновении. Тела были опознаны родственниками и друзьями погибших.

Напомним, ранее полковник полиции Тассанай Ораригадет (его участок принял заявление о пропаже иностранцев) говорил, что Ван Си Дун и Го Цзы Цзе купались на участке пляжа, где были установлены запрещающие красные флаги.