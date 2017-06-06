Най-Янг и Найтон частично закрыли для купания из-за волн

Спасатели на двух пляжах в северной части Пхукета приняли решение ограничить купание ввиду опасности для людей.

6 Июня 2017 15:31:33

Утром 6 июня на пляжах Най-Янг и Найтон были установлены красные флаги, вдоль некоторых частей пляжной линии были натянуты веревки с флажками.

О закрытии пляжей сотрудники Phuket Lifeguard Service сообщили в своей странице в Facebook. Спасатели напомнили, что зоны для купания отмечены двухцветными красно-желтыми флагами

«Пожалуйста, при купании убедитесь, что вы находитесь между красно-желтыми флагами», – гласит обращение на странице Phuket Lifeguard Service.

“Мы призываем все отдыхающих соблюдать осторожность и не купаться в зонах, где установлены красные флаги. Пожалуйста, не нарушайте правил, поскольку это может быть опасно», – добавили спасатели.

Краткий гид «Новостей Пхукета» по главным пляжным угрозам можно найти здесь. В сезон муссонов пхукетские пляжи могут быть опасны для неосторожных купальщиков.