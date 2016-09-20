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Най-Янг и Банг-Тао пострадали от эрозии

Сезонные муссоны продолжают проверять Пхукет на прочность, и некоторые пляжи проверки не выдерживают.

Юттават Лекмак

20 Сентября 2016 11:36:33

Официальные лица пока ничего не могут сделать для устранения последствий эрозии на пляже Най-Янг, где около недели назад размыло побережье и рухнули несколько деревьев (подробнее читайте здесь).

В беседе с корреспондентом «Новостей Пхукета» глава административной организации тамбона Май-Кхао (OrBorTor) Саравут Сисакукам признался, что пострадавший от штормов участок пляжа является территорией национального парка Сиринарт, и решать проблему не в его полномочиях.

«Я направил сотрудников оценить разрушения. Но территория входит в состав национального парка Сиринарт, и какие бы меры ни потребовались, все работы должны проводиться в соответствии с их инструкциями. Мы сами сделать ничего не можем», – развел руками глава OrBorTor тамбонаМай-Кхао.

В руководстве национального парка о проблеме знают, но мер принять тоже пока не могут, поскольку Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR) бюджета не выделил.

«Сейчас мы можем только огородить опасные участки, что я и распорядился сделать сегодня», – заявил глава парка Китипат Тхарапибан.

При этом пляжные спасатели уже сообщили о новом случае эрозии, на этот раз – на Банг-Тао.

«Пляж Банг-Тао пострадал в результате эрозии за последние несколько дней. Наши спасатели следят за ситуацией. Также мы проинформировали о случившемся OrBorTor района Чернг-Талей, но пока никаких мер они не приняли», – заявил глава Phuket Lifeguard Service Пратают Чуаюань. Сотрудники указанного OrBorTor на телефонный звонок «Новостей Пхукета» не ответили.

Напомним, что ранее аналогичный случай эрозии был зафиксирован на Най-Харне, но там последствия были менее разрушительными (подробнее читайте здесь).

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