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Наводнения задерживают поставки продуктов в магазины Пхукета

Менеджеры ряда минимаркетов и других розничных точек рассказали The Phuket News о задержках поставок продукции с материка.

Новости Пхукета

13 Января 2017 09:32:24

Наводнения на юге Таиланда начали сказываться на ассортименте продукции в минимаркетах Пхукета. Фото: The Phuket News
Наводнения на юге Таиланда начали сказываться на ассортименте продукции в минимаркетах Пхукета. Фото: The Phuket News

Крупные розничные сети, такие как Makro и Tesco Lotus, заверяют, что наводнения на юге Таиланда не оказали значительного влияния на поставки продукции в пхукетские магазины, однако небольшие торговые точки, такие как минимаркеты, подобные проблемы испытывают. Об этом «Новостям Пхукета» и The Phuket News рассказали сразу несколько менеджеров местных магазинов.

«Наводнения начали сказываться на поставках продукции в наш магазин. Сейчас нам приходится ждать в течение трех-четырех дней, и из-за этого некоторые полки пусты», – заявил менеджер Family Mart на Soi Ta-Iad Тим Сунгсом.

По словам господина Сунгсома, магазин ощущает нехватку свежих продуктов питания, а также скоропортящихся товаров, таких как молоко.

«Наш основной склад находится в провинции Патхум-Тхани (рядом с Бангкоком), с него товары доставляются на склад в Сураттхани, а оттуда производится дистрибуция по южным провинциям. По всей видимости, задержки происходят при доставке из Патхум-Тхани в Сураттхани», – рассказал Тим Сунгсом.

Владелец другого минимаркета, попросивший не называть своего имени в статье, также заявил, что его магазин в Пхукет-Тауне и другие торговые точки испытывают проблемы с поставкам.

«В некоторых уже закончились или подходят к концу свежие продукты питания, включая готовую еду. Однако другая продукция все еще доступна», – рассказал собеседник редакции.

Трудности испытывают и уличные кафе. Об этом «Новостям Пхукета» заявила хозяйка одного из заведений на Yaowarat Rd.

«Сейчас мне приходится ждать замороженной свинины до трех дней. И я беспокоюсь, что к моменту когда я получу мясо, оно уже будет непригодно в пищу», – рассказала она.

В сети 7-Eleven отказались комментировать ситуацию с поставками. В Tesco Lotus, Big C и Makro влияние наводнений на поставки свежих продуктов назвали минимальным.

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